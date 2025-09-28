«Лада» проиграла 8-й матч подряд – 2:7 от ЦСКА. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ

«Лада» потерпела 8-е поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Павла Десяткова уступила ЦСКА со счетом 2:7.

Голами в составе клуба отметились Андрей Чивилев и Райли Савчук .

«Лада » идет последней в КХЛ с 3 очками в 9 играх. В следующем матче, 30 сентября, клуб сыграет против «Сочи».

Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова.