«Лада» проиграла 8-й матч подряд – 2:7 от ЦСКА. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ
«Лада» потерпела 8-е поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Павла Десяткова уступила ЦСКА со счетом 2:7.
Голами в составе клуба отметились Андрей Чивилев и Райли Савчук.
«Лада» идет последней в КХЛ с 3 очками в 9 играх. В следующем матче, 30 сентября, клуб сыграет против «Сочи».
Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
