Бучельников сделал хет-трик в игре против «Лады». У форварда ЦСКА 6 очков в 10 матчах сезона

Дмитрий Бучельников сделал хет-трик в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий ЦСКА забросил 3 шайбы в матче против «Лады» (7:2, 3-й период).

Теперь на счету Дмитрия Бучельникова 6 (3+3) баллов в 10 матчах сезона-2025/26.

Напомним, нападающий ЦСКА Николай Коваленко также сделал хет-трик в игре против «Лады».