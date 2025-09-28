Бучельников сделал хет-трик в игре против «Лады». У форварда ЦСКА 6 очков в 10 матчах сезона
Дмитрий Бучельников сделал хет-трик в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий ЦСКА забросил 3 шайбы в матче против «Лады» (7:2, 3-й период).
Теперь на счету Дмитрия Бучельникова 6 (3+3) баллов в 10 матчах сезона-2025/26.
Напомним, нападающий ЦСКА Николай Коваленко также сделал хет-трик в игре против «Лады».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
