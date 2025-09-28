Игорь Никитин подвел итоги матча ЦСКА с «Ладой» (7:2).

– Нестандартная игра получилась. Большинство все решило. Парни молодчики, играли до конца. Был командный посыл. Думаю, за это можно держаться.

– Вратарь соперника терял ворота. Обращали на это внимание?

– Вообще не обращали внимания на это.

– В последних матчах ЦСКА непривычно много для себя пропускает, эту игру с двух пропущенных шайб начали. Можно назвать оборону проблемой?

– Есть системные и индивидуальные ошибки. Много работы впереди.

– Обращали внимание Спронга на то, чтобы он больше передач отдавал?

– Это нормально, когда ты умеешь играть на партнера. Сегодня Спронг показал, что он не жадный игрок. Когда нужно – отдавал. Парни ждали эти передачи и исполняли их, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Дэниэл Спронг сделал 4 передачи в игре с «Ладой».

ЦСКА разгромил «Ладу» – 7:2. Команда Никитина отыгралась с 0:2, Бучельников набрал 3+2, Коваленко забил 3 гола