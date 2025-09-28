  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Десятков о 2:7 от ЦСКА: «Проиграть можно по-разному, мы развалились, это не красит. Если брать результат, все плачевно и печально. Пропускаем голы после собственных глупостей»
1

Десятков о 2:7 от ЦСКА: «Проиграть можно по-разному, мы развалились, это не красит. Если брать результат, все плачевно и печально. Пропускаем голы после собственных глупостей»

Павел Десятков высказался об игре «Лады» в матче с ЦСКА (2:7).

«Если брать результат, то все плачевно и печально. Пропускаем голы после собственных глупостей. Сами зарабатываем удаления. Нельзя с ЦСКА 14 минут играть в меньшинстве, да и вообще ни с кем.

Из позитива – мы 25 минут играли идеально сегодня. Для меня четвертую игру происходит что-то новое. Всплывает новая проблема. Игра в меньшинстве и большинстве.

Почему не поменяли [вратаря Максима] Третьяка? Кроме одного гола его вины не было. Он держал нас в игре столько, сколько мы позволили.

Проиграть можно по-разному, можно уступить в борьбе, а мы развалились, это не красит. Много вопросов, функциональное состояние не совсем нравится. Я думал, что будет не так тяжело и сложно», – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков

«Лада» проиграла 8-й матч подряд – 2:7 от ЦСКА. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
