«Спартак» и Ярош близки к контракту на год. Экс-защитник ЦСКА перешел в «Коламбус» этим летом (Metaratings)
«Спартак» близок к соглашению с Кристианом Ярошем.
По информации Metaratings, контракт с 29-летним защитником будет рассчитан на год.
В прошлом сезоне Ярош выступал за ЦСКА, набрав 12 (2+10) очков за 57 матчей с учетом плей-офф. Летом он подписал двусторонний контракт с «Коламбусом» на один сезон.
Всего в FONBET чемпионате КХЛ словак провел 141 игру и стал обладателем Кубка Гагарина-2023 с ЦСКА.
