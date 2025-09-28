«Спартак» и Ярош близки к контракту на год. Экс-защитник ЦСКА перешел в «Коламбус» этим летом (Metaratings)

«Спартак» близок к соглашению с Кристианом Ярошем.

По информации Metaratings, контракт с 29-летним защитником будет рассчитан на год.

В прошлом сезоне Ярош выступал за ЦСКА, набрав 12 (2+10) очков за 57 матчей с учетом плей-офф. Летом он подписал двусторонний контракт с «Коламбусом » на один сезон.

Всего в FONBET чемпионате КХЛ словак провел 141 игру и стал обладателем Кубка Гагарина-2023 с ЦСКА .

