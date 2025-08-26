40-летний Жердев опроверг слухи о завершении карьеры: «Заканчивать не собираюсь. Не исключаю, что снова попробую свои силы в Европе»
«С удивлением прочитал вчерашние новости в СМИ и телеграм-каналах. Со мной никто не связывался и не разговаривал по данному вопросу, официально о завершении карьеры хоккеиста я не объявлял», – сказал Николай Жердев.
Также нападающий рассказал, что может снова выступать в одном из европейских чемпионатов.
– Чем вы сейчас занимаетесь, какие дальнейшие планы?
– Готовлюсь, тренируюсь. В данный тренируюсь с командой «Феникс» на стадионе «Янтарь» в Москве. Нахожусь в хорошей форме, с хоккеем пока не собираюсь заканчивать.
Не исключаю, что снова попробую свои силы в Европе. Сейчас много стран, где хоккей активно развивается и в которых можно хорошо провести остаток своей карьеры, – добавил Жердев.
В НХЛ нападающий выступал за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадельфию», набрав 261 (115+146) очко в 421 игре регулярки. В его активе также 3 (1+2) балла в 15 матчах плей-офф.
В КХЛ Жердев играл за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», «Динамо» Москва, «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Динамо» Рига. Он провел 408 матчей в лиге с учетом плей-офф и набрал 232 (79+153) очка.
Его последней командой стал итальянский «Аллего», за который он выступал в сезоне-2023/24.
В составе сборной России Жердев стал двукратным чемпионом мира (2009, 2012).