40-летний Жердев опроверг слухи о завершении карьеры: «Заканчивать не собираюсь. Не исключаю, что снова попробую свои силы в Европе»

Николай Жердев заявил, что пока не объявлял о завершении карьеры.

«С удивлением прочитал вчерашние новости в СМИ и телеграм-каналах. Со мной никто не связывался и не разговаривал по данному вопросу, официально о завершении карьеры хоккеиста я не объявлял», – сказал Николай Жердев .

Также нападающий рассказал, что может снова выступать в одном из европейских чемпионатов.

– Чем вы сейчас занимаетесь, какие дальнейшие планы?

– Готовлюсь, тренируюсь. В данный тренируюсь с командой «Феникс» на стадионе «Янтарь» в Москве. Нахожусь в хорошей форме, с хоккеем пока не собираюсь заканчивать.

Не исключаю, что снова попробую свои силы в Европе. Сейчас много стран, где хоккей активно развивается и в которых можно хорошо провести остаток своей карьеры, – добавил Жердев.

В НХЛ нападающий выступал за «Коламбус », «Рейнджерс » и «Филадельфию», набрав 261 (115+146) очко в 421 игре регулярки. В его активе также 3 (1+2) балла в 15 матчах плей-офф.

В КХЛ Жердев играл за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак », «Северсталь», «Динамо» Москва, «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Динамо» Рига. Он провел 408 матчей в лиге с учетом плей-офф и набрал 232 (79+153) очка.

Его последней командой стал итальянский «Аллего», за который он выступал в сезоне-2023/24.

В составе сборной России Жердев стал двукратным чемпионом мира (2009, 2012).