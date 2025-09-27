«Спартак» продлил контракт с Кузьменко на 3 года. У 19-летнего голкипера 2 игры в прошлом сезоне КХЛ
«Спартак» продлил контракт с Ярославом Кузьменко.
Соглашение с 19-летним голкипером рассчитано на три года.
В прошлом сезоне Кузьменко провел две игры в FONBET чемпионате КХЛ за красно-белых, два матча за «Химик» в Olimpbet ВХЛ, а также 51 игру в Olimpbet МХЛ с учетом плей-офф.
В Кубке Харламова он отразил 94,3% бросков в 20 матчах и помог МХК «Спартак» выиграть трофей.
«Поздравляем Ярослава и желаем нашему талантливому вратарю много новых побед и отличных выступлений в системе «Спартака»!» – сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
