«Спартак» продлил контракт с Кузьменко на 3 года. У 19-летнего голкипера 2 игры в прошлом сезоне КХЛ

«Спартак» продлил контракт с Ярославом Кузьменко.

Соглашение с 19-летним голкипером рассчитано на три года.

В прошлом сезоне Кузьменко провел две игры в FONBET чемпионате КХЛ за красно-белых, два матча за «Химик » в Olimpbet ВХЛ, а также 51 игру в Olimpbet МХЛ с учетом плей-офф.

В Кубке Харламова он отразил 94,3% бросков в 20 матчах и помог МХК «Спартак» выиграть трофей.

«Поздравляем Ярослава и желаем нашему талантливому вратарю много новых побед и отличных выступлений в системе «Спартака »!» – сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.