Роман Ротенберг поделился мнением о нападающием Арсении Грицюке.

Игрок ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА.

– Арсений Грицюк очень здорово дебютировал в «Нью‑Джерси», набрав сразу 2 (1+1) очка в контрольном матче против «Нью‑Йорк Рейнджерс». Видно, как его хорошо подготовили в прошлом сезоне.

– Я общался с Сеней. Он счастлив, что забил. Но надо работать дальше. Мы обсудили все детали, которые нужно улучшить. И он сам знает, над чем ему работать. Он большой молодец.

Сеня – очень одаренный игрок. С его талантом, если он захочет, Грицюк может выйти на уровень любого хоккеиста мира. Не буду сейчас называть громкие фамилии. Вы их сами все знаете. Но при правильной работе Арсения ждет бурный прогресс.

Он одарен физически, талантлив. Мы видели мало равных Грицюку игроков, – сказал бывший тренер СКА, первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
