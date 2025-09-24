Дадонов забросил 1-ю шайбу за «Нью-Джерси» – в матче с «Айлендерс» на предсезонке. Грицюк остался без очков

Евгений Дадонов забросил 1-ю шайбу за «Нью-Джерси».

36-летний форвард, в межсезонье подписавший однолетний контракт с клубом на 1 миллион долларов (с бонусами за достижения до 2,25 млн), отличился в выставочном матче с «Айлендерс » (6:2).

Россиянин (15:58, 1:20 – в большинстве, нейтральная полезность) отличился при численном преимуществе в третьем периоде, реализовав единственный бросок в створ.

Другой российский форвард «Девилс» – Арсений Грицюк (14:06, 1:20 – в большинстве) – остался сегодня без очков. У него 2 броска в створ и 3 мимо при полезности «+1».