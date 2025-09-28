Флери о прощальном матче за «Питтсбург»: «Немного переживал – а вдруг пропущу 6 голов за период? Выбрал третий, хотелось помочь команде победить»

Марк-Андре Флери поделмился впечатлениями от своего прощального матча.

40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, подписал пробный контракт с «Питтсбургом ». Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в котором провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год) и трижды выиграл Кубок Стэнли.

Канадец вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом » (4:1) и отразил все 8 бросков соперника. Его признали первой звездой встречи.

«Я немного переживал – а вдруг пропущу 6 голов за период? (со смехом). Не хотелось испортить игру.

Все было прекрасно организовано. Меня спросили, в каком периоде я хочу сыграть – первом или третьем. Сначала я подумал, что в первом периоде буду хорошо разогрет после разминки.

Но потом я выбрал третий период. Помочь команде победить – вот что я хотел сделать. Мне хотелось выиграть», – сказал Флери.

Отметим, что официально победа в матче была записана на счет Сергея Мурашова, защищавшего ворота «Пингвинс» в первых двух периодах (счет после 40 минут был 2:1).

