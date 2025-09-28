  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Коламбуса» и записал в актив победу в матче предсезонки. Вратарь «Питтсбурга» сыграл 2 периода, потом уступив место Флери
0

Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Коламбуса» и записал в актив победу в матче предсезонки. Вратарь «Питтсбурга» сыграл 2 периода, потом уступив место Флери

Сергей Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Коламбуса» и записал в актив победу.

Вратарь «Питтсбурга» вышел в старте на предсезонный матч с «Блю Джекетс» (4:1). 

21-летний россиянин отразил 12 из 13 бросков за два периода. Потом он уступил место в воротах 40-летнему Марку-Андре Флери, проводившему свой прощальный матч

Поскольку Мурашов ушел со льда при счете 2:1, то победа в выставочном матче была записана на его счет. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoКоламбус
выставочные матчи
logoСергей Мурашов
logoМарк-Андре Флери
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Флери не пропустил в прощальном матче за «Питтсбург» на предсезонке. Вратарь отразил все 8 бросков «Коламбуса» в 3-м периоде и стал 1-й звездой, ему устроили овацию
1сегодня, 02:30Видео
Флери сделал фото с Кросби, Малкиным и Летангом на тренировке «Питтсбурга». Голкипер завершит карьеру после предсезонной игры
11вчера, 09:44Фото
Мурашов о дебюте за «Питтсбург» в предсезонке: «Огромная честь. Перед матчем думал, сколько легендарных игроков выходили в этой форме. Теперь это моя работа»
123 сентября, 22:01
Мурашов впервые сыграл за «Питтсбург» – в предсезонном матче с «Монреалем». Он отразил 19 из 20 бросков и уступил в серии буллитов
323 сентября, 03:25
Главные новости
Корешков о Кузнецове: «По стилю и менталитету он может идеально вписаться в «Металлург», но и ожидания будут максимальными. Размытость амплуа – скорее плюс»
118 минут назад
КХЛ. «Спартак» примет «Шанхай», ЦСКА сыграет с «Ладой»
48 минут назад
Чибриков и Гридин забили по голу в матче «Виннипега» и «Калгари» на предсезонке. Форвард «Джетс» набрал 1+1 и стал 2-й звездой
сегодня, 03:30Видео
Бардаков забил 1-й гол за «Колорадо» – «Далласу» на предсезонке. Его назвали 3-й звездой матча
сегодня, 02:55Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» в прощальной игре Флери, «Колорадо» победил «Даллас», «Монреаль» был сильнее «Торонто»
6сегодня, 02:50
Гребенкин забил 1-й гол за «Филадельфию» – «Бостону» на предсезонке. Ему ассистировали Мичков (0+2 в игре) и Зеграс (1+1)
2сегодня, 02:45Видео
Флери не пропустил в прощальном матче за «Питтсбург» на предсезонке. Вратарь отразил все 8 бросков «Коламбуса» в 3-м периоде и стал 1-й звездой, ему устроили овацию
1сегодня, 02:30Видео
«Сент-Луис» продлил Фаулера на 3 года с кэпхитом 6,1 млн долларов. Защитник набрал 36 очков в 51 игре за клуб в регулярке НХЛ после обмена из «Анахайма»
4сегодня, 02:15
Капризов из-за глазной инфекции пропустил тренировку «Миннесоты», форвард принимает антибиотики. Хайнс надеется, что Кирилл вернется в ближайшее время
7вчера, 20:53
Овечкин на предсезонке, торговля сгущенкой. Редкие истории про хоккейный «Авангард»
вчера, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Анахайма» о 6-летнем контракте Мактавиша на 42 млн долларов: «Мэйсон – ключевой игрок для нашей команды. Мы уверены в его прогрессе»
133 минуты назад
Тянулин набрал 122-е очко за «Сочи» и побил клубный рекорд Ильи Крикунова в рамках регулярок КХЛ
сегодня, 03:58
Минтюков забил 1-й гол на предсезонке – в матче против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 03:15Видео
Атанасов об отъезде в НХЛ: «Торпедо» нужно выиграть Кубок Гагарина. А дальше посмотрим, ехать или нет»
вчера, 21:54
Исхаков о 3:4 с «Ак Барсом»: «Не скажу, что это щелчок по носу. «Металлург» выигрывал 3:0, пошли ошибки, упустили инициативу. Надо быть посолиднее, не допускать таких поражений»
1вчера, 21:39
Хохлачев о дебюте за «Салават»: «Топ-команда, все супер, коллектив отличный. Жаль, что проиграли «Авангарду», хотелось проявить себя»
3вчера, 21:23
Гатиятулин о 4:3 с «Металлургом»: «У «Ак Барса» был серьезный разговор перед выездом. Решили: не будем смотреть в календарь, заглядывать в будущее. Фокусируемся на каждом матче»
1вчера, 21:07
Аймурзин не уйдет из «Северстали», сообщили в агентстве Winners: «Заявления о переходе в «Авангард» – спекуляции»
3вчера, 20:33
Зарипов о победе «Ак Барса» над «Металлургом»: «Был удивлен. Виден просвет, нужно выравнивать ситуацию. Хмелевски не перевернет игру в одиночку, побеждать должна команда»
1вчера, 20:15
Исаков об 1:2 от «Нефтехимика»: «Торпедо» не хватило агрессивной игры под воротами. Одна из задач – забрать и контролировать шайбу. Вроде план удался, но судя по результату – нет»
вчера, 20:04