Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Коламбуса» и записал в актив победу в матче предсезонки. Вратарь «Питтсбурга» сыграл 2 периода, потом уступив место Флери

Сергей Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Коламбуса» и записал в актив победу.

Вратарь «Питтсбурга » вышел в старте на предсезонный матч с «Блю Джекетс» (4:1).

21-летний россиянин отразил 12 из 13 бросков за два периода. Потом он уступил место в воротах 40-летнему Марку-Андре Флери, проводившему свой прощальный матч .

Поскольку Мурашов ушел со льда при счете 2:1, то победа в выставочном матче была записана на его счет.