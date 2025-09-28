Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Коламбуса» и записал в актив победу в матче предсезонки. Вратарь «Питтсбурга» сыграл 2 периода, потом уступив место Флери
Сергей Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Коламбуса» и записал в актив победу.
Вратарь «Питтсбурга» вышел в старте на предсезонный матч с «Блю Джекетс» (4:1).
21-летний россиянин отразил 12 из 13 бросков за два периода. Потом он уступил место в воротах 40-летнему Марку-Андре Флери, проводившему свой прощальный матч.
Поскольку Мурашов ушел со льда при счете 2:1, то победа в выставочном матче была записана на его счет.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости