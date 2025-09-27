  • Спортс
  • Флери сделал фото с Кросби, Малкиным и Летангом на тренировке «Питтсбурга». Голкипер завершит карьеру после предсезонной игры
Марк-Андре Флери провел тренировку с «Питтсбургом».

Ранее стало известно, что 40-летний голкипер проведет один период в выставочном матче с «Коламбусом» (в ночь с 27 на 28 сентября), после чего завершит карьеру.

Флери принял участие в занятии и сфотографировался с Евгением Малкиным, Сидни Кросби и Крисом Летангом.

«У меня такое чувство, будто я уже раз 17 со всеми прощался.

Я не планировал тренироваться или кататься, все так и было. Но мы поговорили несколько недель назад, и я подумал, что будет здорово: проведу время с ребятами и тренерским штабом, пообщаюсь с болельщиками и все такое.

Так что да, я рад, что все получилось», – сказал Марк-Андре Флери.

