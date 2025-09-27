Флери сделал фото с Кросби, Малкиным и Летангом на тренировке «Питтсбурга». Голкипер завершит карьеру после предсезонной игры
Марк-Андре Флери провел тренировку с «Питтсбургом».
Ранее стало известно, что 40-летний голкипер проведет один период в выставочном матче с «Коламбусом» (в ночь с 27 на 28 сентября), после чего завершит карьеру.
Флери принял участие в занятии и сфотографировался с Евгением Малкиным, Сидни Кросби и Крисом Летангом.
«У меня такое чувство, будто я уже раз 17 со всеми прощался.
Я не планировал тренироваться или кататься, все так и было. Но мы поговорили несколько недель назад, и я подумал, что будет здорово: проведу время с ребятами и тренерским штабом, пообщаюсь с болельщиками и все такое.
Так что да, я рад, что все получилось», – сказал Марк-Андре Флери.
Фото: x.com/penguins
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости