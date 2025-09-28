Тянулин набрал 122-е очко за «Сочи» и побил клубный рекорд Ильи Крикунова в рамках регулярок КХЛ

Артур Тянулин набрал 122-е очко за «Сочи» и побил клубный рекорд.

28-летний форвард «леопардов» отличился в матче FONBET КХЛ с ЦСКА.

На счету игрока стало 122 (43+79) очка в 175 играх за «Сочи» в регулярных чемпионатах лиги.

Он стал лучшим бомбардиром клуба в регулярках, побив рекорд Ильи Крикунова (121 очко в 194 играх, 44+77).

Также в топ-5 бомбардиров входят Андре Петерссон (111 в 138, 56+55), Андрей Костицын (104 в 133, 47+57) и Сергей Шмелев (102 в 217, 46+56).

Тянулин выступает за южан с 2022 года. Напомним, что «Сочи» вступил в лигу в 2014 году.