Тянулин о работе с Крикуновым: «Оставлю в секрете, какие элементы игры поменялись у «Сочи». Мы слушаем весь штаб, будем стараться отдавать на льду все»
– Владимир Крикунов возглавил «Сочи» этим летом. Как его подход и тренерские установки помогли команде сразу показать такой организованный хоккей?
– Думаю, мы только в начале пути. Все слушают и пытаются показывать на льду то, что от нас просят. Весь тренерский штаб работает как часы.
Каждый день мы смотрим видео, каждый день разбираем ошибки, учимся новому. Хочется отметить всех – от тренеров до врачей. Все реально работают каждый день, и это нам очень помогает. Нам легче выходить на игру, уже понимая, что и как делать.
– Какие конкретные элементы игры изменились с приходом Крикунова? Заметно, что команда стала более дисциплинированной в ключевые моменты.
– Оставлю в секрете, какие именно элементы игры у нас поменялись. Мы слушаем весь тренерский штаб и будем стараться выходить и отдавать на льду все, что у нас есть, – сказал нападающий «Сочи» Артур Тянулин.
После 4 матчей «Сочи» с 5 очками занимает 6-е место в таблице Запада.