Анисин о «Сочи»: «Крикунов не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо», ЦСКА – для его команд нет авторитетов. Он пришел добиваться результата, не проигрывать»

Михаил Анисин оценил игру «Сочи» на старте FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Владимира Крикунова победила ЦСКА (2:0) в домашнем матче. Ранее команда в гостях обыграла «Динамо» (3:2 Б) и уступила «Спартаку» (3:4).

«Сегодня смотрел матч «Сочи » – ЦСКА. Все-таки южный клуб – не чужой для меня, я играл в нем два сезона. Был поражен количеством зрителей. Столько на «Сочи» не собиралось никогда – это точно рекорд клуба!

Руководство команды, работники – большие молодцы, что смогли сделать людям такой праздник. Ну и команда не подвела на старте сезона.

Я сразу сказал, что Владимир Васильевич Крикунов пришел в клуб не проигрывать, а добиваться результата. Он никогда не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо », ЦСКА – для его команд нет авторитетов», – сказал бывший нападающий «Сочи» Михаил Анисин .

12 001 зритель посетил матч «Сочи» – ЦСКА. Это рекорд посещаемости для домашних матчей южан