Рафиков стал лучшим бомбардиром среди защитников «Локомотива» в КХЛ, набрав 202 очка. Он обошел Крунвалля

Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в КХЛ.

Команда под руководством Боба Хартли играет с ЦСКА (4:1, второй период) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Рушан Рафиков отметился голом на 23-й минуте и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Локомотива» в КХЛ. Это его 202-е очко за ярославский клуб.

Рафиков превзошел достижение Стаффана Крунвалля , на счету которого 201 очко за «Локомотив ».

Отметим, что на 34-й минуте матча против ЦСКА Рафиков добавил результативную передачу.