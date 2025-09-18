Рафиков стал лучшим бомбардиром среди защитников «Локомотива» в КХЛ, набрав 202 очка. Он обошел Крунвалля
Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в КХЛ.
Команда под руководством Боба Хартли играет с ЦСКА (4:1, второй период) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Рушан Рафиков отметился голом на 23-й минуте и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Локомотива» в КХЛ. Это его 202-е очко за ярославский клуб.
Рафиков превзошел достижение Стаффана Крунвалля, на счету которого 201 очко за «Локомотив».
Отметим, что на 34-й минуте матча против ЦСКА Рафиков добавил результативную передачу.
