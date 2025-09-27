  • Спортс
Исаков об 1:2 от «Нефтехимика»: «Торпедо» не хватило агрессивной игры под воротами. Одна из задач – забрать и контролировать шайбу. Вроде план удался, но судя по результату – нет»

Алексей Исаков высказался о поражении «Торпедо» от «Нефтехимика» (1:2).

– Достаточно противоречивое мнение остается после игры. Вроде владели преимуществом, создавали моменты. Не хватило агрессивной игры под воротами. Были ситуации, когда шайба должна вот‑вот пересечь линию ворот. Не хватило определенных моментов.

– Отсутствие Соколова и Атанасова с чем связано?

– Откройте статистику их последних игр – и отсутствие этих игроков будет очевидно.

– К защитникам вопросов нет?

– По первой шайбе – возможно, вторая пришла с контратаки. Вопросы будут всегда. 15-20 бросков всегда за игру совершается обеими командами. Вопрос, кто ими воспользуется.

– Будут изменения в составе?

– Результат просит этого, но сразу после матча серьезных заявлений и оценок давать не буду.

– Что скажете о столкновении Кручинина и Федотова?

– Распространенный случай, когда эмоции играют первую роль в ситуации.

– Что сказали ребятам после матча?

– Это наша внутренняя кухня, но мы должны сконцентрироваться на моментах дисциплины.

– Был план играть первым номером?

– Понимали, что «Нефтехимик» – эмоциональная команда, с шайбой может создать много неприятностей сопернику. Одной из основных задач было забрать у них шайбу и как можно больше ее контролировать. Вроде глобально план удался, но если посмотреть результат – то нет.

– Показалось, что хотели во многих моментах довести до верного…

– Это бросалось в глаза в первом периоде, с убойных позиций бросали очень мало, пытались улучшить и создать супермомент, что не получалось. В перерывах делали акцент, что надо отталкиваться на завершение с середины площадки, отдавать предпочтение броскам.

– Делаете тренерские поправки между периодами с учетом статистики?

– Статистика всегда есть после каждого периода, тут вопрос надобности. Иногда даже не заглянешь в нее, а иногда есть вопросы и надо к ней обратиться, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков. 

Гришин о 2:1 с «Торпедо»: «Нефтехимик» не планировал играть 2-м номером, соперник был свежее. Исакова очень уважаю, поблагодарил за игру. Сказал, что его команда выступила хорошо»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
