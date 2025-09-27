Гришин о 2:1 с «Торпедо»: «Нефтехимик» не планировал играть 2-м номером, соперник был свежее. Исакова очень уважаю, поблагодарил за игру. Сказал, что его команда выступила хорошо»

Игорь Гришин подвел итоги игры с «Торпедо» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Нефтехимик » одержал победу в выездном матче со счетом 2:1.

– Наша команда проявила характер, волю, мастерство. Моментов немного было, реализовали. «Торпедо» было агрессивнее, мощно выглядели, мы переиграли смены, наложилось на то, что ребята не восстановились. Оборонялись грамотно и самоотверженно, Долганов играл спокойно и уверено, придавал уверенность всей команде. С трудом, но уверенно довели до победы.

– Ваше противостояние с Исаковым продолжается в КХЛ. Это имело значение?

– Естественно, знакомы, работали в ВХЛ вместе, друг против друга встречались в прошлом году. Серия яркая полуфинальная была, где «Торпедо » победило нас. Очень сильно уважаю Алексея , поблагодарил его за игру. Сказал, что его команда играла хорошо.

– Можно сравнить его с «Торпедо‑Горький»?

– Стиль один и тот же, по большому счету. Хорошее движение, быстрый переход из обороны в атаку. Многие стремятся к такому стилю, мы в том числе. Где‑то получается, где‑то нет. У «Торпедо» было видно множество атак, моментов, но мы грамотно сыграли в обороне, хотя подобную игру не тренируем.

– Матч шел по вашему сценарию?

– Нет, хочется больше атаковать, проводить время в зоне атаки. Сегодня «Торпедо» играло в атаке намного больше нас, это мне не очень нравится, но довольны сегодняшней реализацией. Ни в коем случае не планировали сегодня играть вторым номером.

Не пытались отдавать инициативу противнику, это наша установка. Игра на игру не приходится, сегодня созидательная игра у нас была хуже, «Торпедо» было свежее, не давали нам быстро контратаковать, возвращались в оборону

– Эмоции по ходу матча усиливались у игроков? На примере Максима Федотова…

– Команды бились за победу, чем ближе развязка игры, тем больше эмоций. Все бьются, какие вопросы к Федотову? Кручинин спровоцировал момент, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин.