  «Торпедо» проиграло 3 матча подряд, команда Исакова – 2-я на Западе. У «Нефтехимика» 6 побед в 7 последних играх
«Торпедо» потерпело 3 поражения подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Исакова уступила «Нефтехимику» (1:2) в домашней игре. 

Это 3-е поражение «Торпедо» подряд, до этого команда выиграла 6 матчей кряду. Нижегородцы набрали 13 очков и занимают 2-е место в таблице Западной конференции. 

«Нефтехимик» выиграл 6 из 7 последних матчей, 3 – подряд. Команда тренера Игоря Гришина поднялась на 3-е место на Востоке, набрав 12 очков в 9 встречах. 

