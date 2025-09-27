«Торпедо» проиграло 3 матча подряд, команда Исакова – 2-я на Западе. У «Нефтехимика» 6 побед в 7 последних играх
«Торпедо» потерпело 3 поражения подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Исакова уступила «Нефтехимику» (1:2) в домашней игре.
Это 3-е поражение «Торпедо» подряд, до этого команда выиграла 6 матчей кряду. Нижегородцы набрали 13 очков и занимают 2-е место в таблице Западной конференции.
«Нефтехимик» выиграл 6 из 7 последних матчей, 3 – подряд. Команда тренера Игоря Гришина поднялась на 3-е место на Востоке, набрав 12 очков в 9 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
