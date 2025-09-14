Разин после 6:3 с «Ак Барсом»: «Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса»
Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Ак Барсом» (6:3).
Первый период завершился со счетом 5:0 в пользу магнитогорского клуба.
«Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса.
Хорошо играли и во втором, и в третьем периоде. Могли забить шестой, не забили, дали глоток воздуха сопернику, пропустили с шестым полевым, такое случается.
Помощник сразу сказал, что в эпизоде с первой шайбой был гол. Наверное, в моей карьере такого не было, чтобы три броска – три гола. Но моменты у нас еще были», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
