Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»
Андрей Разин высказался о судействе в матче с «Ак Барсом» (6:3).
– У вас была очень яркая реакция на шайбу казанца Карпухина. Ожидали запрос от вас, но он не последовал. Почему?
– Он последовал, но просто… Можно же фамилии судей называть? Саша Соин подъехал и сказал, что мы не успели по времени.
– Вас это возмутило?
– Скажем так, после нашего гола он подъезжал и мило беседовал с тренером соперника. Времени было вагон там. А мне не дали и минуты. Может, там 63-я секунда шла. Конечно, меня это возмутило.
– В такие моменты не возникает ощущение, что у судейского корпуса есть предвзятость к вам?
– Нет. Наши судьи – самые лучшие судьи, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
