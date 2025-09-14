Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»

Андрей Разин высказался о судействе в матче с «Ак Барсом» (6:3).

– У вас была очень яркая реакция на шайбу казанца Карпухина. Ожидали запрос от вас, но он не последовал. Почему?

– Он последовал, но просто… Можно же фамилии судей называть? Саша Соин подъехал и сказал, что мы не успели по времени.

– Вас это возмутило?

– Скажем так, после нашего гола он подъезжал и мило беседовал с тренером соперника. Времени было вагон там. А мне не дали и минуты. Может, там 63-я секунда шла. Конечно, меня это возмутило.

– В такие моменты не возникает ощущение, что у судейского корпуса есть предвзятость к вам?

– Нет. Наши судьи – самые лучшие судьи, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .