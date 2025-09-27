«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и победил «Металлург» – 4:3. Магнитогорцы уступили впервые за 6 матчей
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась в пользу гостей (4:3). По ходу встречи казанский клуб отыгрался со счета 0:3.
Две шайбы, включая решающую, забросил Григорий Денисенко с передач Митчелла Миллера. «Металлург» прервал серию из 5 побед. В активе Дмитрия Силантьева 2 (1+1) очка.
Следующий матч «Ак Барс» проведет в гостях 29 сентября с «Автомобилистом», «Металлург» в тот же день дома встретится с «Сибирью».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
