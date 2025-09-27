  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин тренируется с «Вашингтоном» в бесконтактном свитере. Ранее он занимался индивидуально из-за травмы
0

Овечкин тренируется с «Вашингтоном» в бесконтактном свитере. Ранее он занимался индивидуально из-за травмы

Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном».

40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально.

Сейчас Овечкин участвует в командных упражнениях, но все еще носит бесконтактный свитер.

Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для россиянина 21-м в НХЛ.

Лимож о рекорде Овечкина: «Ребенок внутри меня был счастлив – не думал, что кто-то превзойдет Гретцки. Все сошли с ума, в хорошем смысле»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Тарика Эль-Башира
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах
225 сентября, 21:22
Мама Овечкина о травме Александра: «Не переживайте, все с ним будет хорошо. Мы все ждем, когда он начнет играть»
25 сентября, 09:20
Овечкин пропустит выставочный матч с «Филадельфией». Капитан «Вашингтона» восстанавливается после травмы нижней части тела
424 сентября, 15:58
Главные новости
Ги Буше после 5:2 с «Салаватом»: «У «Авангарда» непростая 4-матчевая серия, плох в ней был только 1 период против «Трактора». Наша задача – быть лучшими все 60 минут»
4 минуты назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Монреаль» встретится с «Торонто», «Филадельфия» против «Бостона»
129 минут назад
Разин об упущенных 3:0 с «Ак Барсом»: «Пока жареный петух не клюнет, у половины команды все идет мимо ушей. Это должно было случиться»
633 минуты назад
КХЛ. СКА играет с «Сочи», «Металлург» уступил «Ак Барсу», «Авангард» победил «Салават Юлаев»
20136 минут назадLive
Гатиятулин о Хмелевски: «В раздевалку «Ак Барса» зашел с улыбкой, первые слова были об огромном желании помочь. Мастеровитый игрок, любой тренер хотел бы такого»
344 минуты назад
«Сибирь» упустила преимущество 2:0 и 4:2, проиграв «Барысу» – 4:6. Победный гол забил Маккошен
10сегодня, 14:24
«Авангард» победил «Салават» в гостях – 5:2. Уфимцы проиграли 6-й матч подряд и идут последними на Востоке
24сегодня, 14:10
«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и победил «Металлург» – 4:3. Магнитогорцы уступили впервые за 6 матчей
17сегодня, 13:56
Лимож о рекорде Овечкина: «Ребенок внутри меня был счастлив – не думал, что кто-то превзойдет Гретцки. Все сошли с ума, в хорошем смысле»
1сегодня, 13:45
Михаил Пореченков о хоккейных фанатах в России: «Страсть немного подугасла. Много грустного происходит в нашей жизни, но унывать нельзя – нужно снова зажечь искру»
2сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин о СКА: «Команда мобильная, в силовой хоккей играет. Задача выйти в плей-офф, где-то выиграли, где-то проиграли – это начало чемпионата»
19 минут назад
Рыков из «Трактора» хотел бы пообщаться с Вангой: «Спросил бы о профессиональном будущем – получится у меня или нет»
1сегодня, 13:33
Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты» и отправится в АХЛ. Голкипер дважды был в программе помощи игрокам
сегодня, 12:09
Форвард «Трактора» Рыков о Гру: «Может такие слова сказать, после которых я не могу уснуть. Он умеет залезть в голову и замотивировать»
2сегодня, 11:43
Плющев о слухах про Кузнецова в «Металлурге»: «Все лето говорили, что Евгений ищет варианты за океаном. Но у клуба большие задачи, это один из лидеров КХЛ»
сегодня, 11:12
Гончаров об игроках КХЛ: «Радулов – самый наглый в хорошем смысле. Это любовь к хоккею – у него в крови, что нельзя проигрывать»
2сегодня, 10:12
Пругова о пренебрежении к женскому хоккею: «Тенденция еще присутствует, к сожалению. Не претендуем быть наравне с мужским, но это олимпийская дисциплина со своей красотой»
сегодня, 09:28
Евгений Артюхин: «Динамо» выбирается из кризиса и находит свою игру. Тренерский штаб знает, что делать – ситуация выправится»
сегодня, 09:17
Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр – великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»
1сегодня, 08:31
Торторелла о «Филадельфии»: «Увольнение за 9 матчей до конца сезона – немного странно. У нас с генменеджером были разногласия насчет дисциплины одного игрока»
4сегодня, 08:21