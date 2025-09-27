Овечкин тренируется с «Вашингтоном» в бесконтактном свитере. Ранее он занимался индивидуально из-за травмы

Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном».

40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально.

Сейчас Овечкин участвует в командных упражнениях, но все еще носит бесконтактный свитер.

Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон » проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для россиянина 21-м в НХЛ.

