Овечкин тренируется с «Вашингтоном» в бесконтактном свитере. Ранее он занимался индивидуально из-за травмы
Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном».
40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально.
Сейчас Овечкин участвует в командных упражнениях, но все еще носит бесконтактный свитер.
Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для россиянина 21-м в НХЛ.
Лимож о рекорде Овечкина: «Ребенок внутри меня был счастлив – не думал, что кто-то превзойдет Гретцки. Все сошли с ума, в хорошем смысле»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Тарика Эль-Башира
