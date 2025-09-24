Овечкин пропустит выставочный матч с «Филадельфией». Капитан «Вашингтона» восстанавливается после травмы нижней части тела
Александр Овечкин пропустит предсезонный матч «Вашингтона» с «Филадельфией».
40-летний нападающий продолжает восстановление после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Овечкин пропустил первую выставочную игру против «Бостона» (5:2).
«Вашингтон» сыграет с «Филадельфией» в ночь на 26 сентября, матч начнется в 2:00 по московскому времени.
«Как и ожидалось, Александр Овечкин не отправится с командой в Херши на предсезонный матч против «Флайерс», подтвердил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Карбери также сказал, что Овечкин вновь работал на льду интенсивнее, чем вчера. Тренер охарактеризовал это как «хороший знак», – написал журналист Том Гулитти.
