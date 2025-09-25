Мама Овечкина о травме Александра: «Не переживайте, все с ним будет хорошо. Мы все ждем, когда он начнет играть»

Мама Александра Овечкина призвала фанатов не переживать из-за травмы форварда.

Ранее главный тренер «Вашингтона » сообщил , что капитан команды пропустит предсезонный матч с «Филадельфией», который состоится в ночь на 26 сентября.

Овечкин продолжает восстановление после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Он также пропустил первую выставочную игру против «Бостона» (5:2).

«Не переживайте, все с ним будет хорошо. Мы все ждем, когда он начнет играть», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.