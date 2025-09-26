Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах
Александр Овечкин третий день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона».
В четверг 40-летний нападающий катался самостоятельно, продолжая восстанавливаться после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что игрок может присоединиться к тренировкам «Кэпиталс» в конце этой недели.
Овечкин пропустит выставочный матч с «Филадельфией», но Карбери надеется, что форвард еще сможет провести две предсезонные игры, чтобы подготовиться к началу регулярного чемпионата.
Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
