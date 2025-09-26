  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах
1

Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах

Александр Овечкин третий день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона».

В четверг 40-летний нападающий катался самостоятельно, продолжая восстанавливаться после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что игрок может присоединиться к тренировкам «Кэпиталс» в конце этой недели.

Овечкин пропустит выставочный матч с «Филадельфией», но Карбери надеется, что форвард еще сможет провести две предсезонные игры, чтобы подготовиться к началу регулярного чемпионата.

Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoСпенсер Карбери
logoВашингтон
logoНХЛ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федор Конюхов об Овечкине: «Мы в хороших отношениях. Он мне написал, попросил взять его в экспедицию. Я радовался, когда он побил рекорд Гретцки»
5сегодня, 16:52
Силаев об Овечкине: «Был моим кумиром всегда. Часто смотрю его видео, нарезки игр. Он может 1,5 часа давать интервью, говорит правильные слова»
сегодня, 13:08
Баскетболист ЦСКА Тримбл об Овечкине: «Легенда. В Вашингтоне каждый знает его, он икона»
сегодня, 10:18
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Монреаль» против «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс»
135 минут назад
Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Михаил – народный артист России»
4сегодня, 20:35Фото
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут. Надо оставаться скромными, голодными до побед, стоит только снять ногу с педали газа – проиграешь»
3сегодня, 19:58
«Миннесота» показала форму к 25-летию клуба
1сегодня, 19:48
Ливо догнал Лиможа и Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. Форвард «Трактора» набрал 11 очков в 7 матчах
5сегодня, 19:21
Ги Буше о матчах против канадских тренеров: «В каждой игре выкладываюсь на 100%, подхожу с мыслью: «Сделай или умри». Это не зависит от соперника»
сегодня, 18:38
Бенн пропустит начало сезона из-за коллапса легкого. Капитан «Далласа» перенес операцию
сегодня, 18:24
Дыняк об «Ак Барсе»: «Мы не были в кризисе, все нормально и под контролем. У нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина»
8сегодня, 17:58
Гатиятулин после 2:1 с «Барысом»: «И на площадке, и в своих головах играем сами против себя. У нас хватает игроков, которые шли по графику очко за игру в прошлом сезоне, сейчас показатель упал»
6сегодня, 17:54
Бабаев о Кузнецове на матче «Трактора»: «Евгений сейчас тренируется в Челябинске, на днях у его мамы юбилей, поэтому он там. Речь идет только о контракте с клубом НХЛ»
12сегодня, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»
37 минут назад
Галлан о Петербурге: «Недавно катался на лодке по рекам и каналам, было невероятно красиво. Похожую прогулку мы делали и в Москве – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура»
48 минут назад
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»
57 минут назад
Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»
сегодня, 20:59
Барков получил травму на тренировке «Флориды»
2сегодня, 20:50
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
сегодня, 20:19
Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»
1сегодня, 19:31
Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»
сегодня, 18:59
Билялов об «Ак Барсе»: «Если будем выгрызать победу в каждом матче, можно говорить, что выходим из кризиса. Две следующие игры будут основополагающими»
1сегодня, 18:53
Кравец об 1:2 от «Ак Барса»: «В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но мастерства в завершении не хватило. Хорошая игра в плане самоотдачи, движения, работы»
сегодня, 18:44