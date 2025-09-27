Хмелевски дебютирует за «Ак Барс» в игре с «Металлургом». Форвард заявлен в звене с Денисенко и Яшкиным

Саша Хмелевски дебютирует за «Ак Барс» в игре с «Металлургом».

Матч FONBET чемпионата КХЛ состоится 27 сентября в Магнитогорске.

26-летний нападающий заявлен во втором звене с Григорием Денисенко и Дмитрием Яшкиным .

Хмелевски перешел в «Ак Барс » из «Салавата Юлаева» в результате обмена. Он подписал соглашение на два года с казанским клубом.

Саша Хмелевски: «Ак Барс» – топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, все создано для того, чтобы мы играли и побеждали»