Хмелевски дебютирует за «Ак Барс» в игре с «Металлургом». Форвард заявлен в звене с Денисенко и Яшкиным

Саша Хмелевски дебютирует за «Ак Барс» в игре с «Металлургом».
Матч FONBET чемпионата КХЛ состоится 27 сентября в Магнитогорске.
26-летний нападающий заявлен во втором звене с Григорием Денисенко и Дмитрием Яшкиным.
Хмелевски перешел в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева» в результате обмена. Он подписал соглашение на два года с казанским клубом.
Саша Хмелевски: «Ак Барс» – топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, все создано для того, чтобы мы играли и побеждали»
