Владимир Плющев: «Станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Игрок интересный, но впишется ли он в коллектив, обстановка-то в клубе непростая»
Владимир Плющев высказался о переходе Саши Хмелевски в «Ак Барс».
Ранее «Салават Юлаев» обменял нападающего в казанский клуб.
«Сложно оценивать всю эту эпопею с уходом Хмелевски, она варилась в собственном соку. Были потуги пригласить игрока.
Для Уфы это потеря, а вот станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Это покажет только время.
Игрок он интересный, но найдут ли ему место, впишется ли он в коллектив. Обстановка-то в «Ак Барсе» непростая», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
«Ак Барс» занимает 9-е место в таблице Востока с 7 очками после 8 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости