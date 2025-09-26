  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «Станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Игрок интересный, но впишется ли он в коллектив, обстановка-то в клубе непростая»
0

Владимир Плющев: «Станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Игрок интересный, но впишется ли он в коллектив, обстановка-то в клубе непростая»

Владимир Плющев высказался о переходе Саши Хмелевски в «Ак Барс».

Ранее «Салават Юлаев» обменял нападающего в казанский клуб. 

«Сложно оценивать всю эту эпопею с уходом Хмелевски, она варилась в собственном соку. Были потуги пригласить игрока.

Для Уфы это потеря, а вот станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Это покажет только время.

Игрок он интересный, но найдут ли ему место, впишется ли он в коллектив. Обстановка-то в «Ак Барсе» непростая», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

«Ак Барс» занимает 9-е место в таблице Востока с 7 очками после 8 матчей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСаша Хмелевски
logoАк Барс
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)
6сегодня, 10:10
Хмелевски прилетел в Казань на частном самолете «Татнефти». У «Ак Барса» истекало время на подписание контракта («Бизнес Online»)
6сегодня, 08:43
Хмелевски – болельщикам «Салавата»: «Уфа всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю клубу всего наилучшего»
20сегодня, 06:25
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» принимает «Автомобилист», «Динамо» Минск против «Северстали», «Лада» проиграла «Шанхаю»
184 минуты назадLive
Барков может пропустить регулярный чемпионат из-за травмы колена. Капитану «Флориды» потребовалась операция
38 минут назад
Канделаки об аресте инженера Пименова: «Он сотрудник не «Матч ТВ», а другого актива. Холдинг осуждает поддержку терроризма и приложит усилия для привлечения виновных к ответственности»
1512 минут назад
Владислав Третьяк: «Свердловская земля – один из ключевых хоккейных регионов России. ФХР ведется масштабная работа. Впечатляющий прогресс в деле возведения катков и коробок»
31 минуту назад
Баркову потребовалась операция на правом колене. Капитан «Флориды» получил травму на тренировке
651 минуту назад
Александр Якушев: «Игрок должен иметь одно гражданство: ты либо иностранец и больше никто, либо ты российский хоккеист, который защищает Россию»
5сегодня, 16:13
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Детройтом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»
сегодня, 16:00
Голышев о допинге: «У меня нашли псевдоэфедрин. Болел, выпил таблетки от простуды. Получилось, что один препарат столкнулся с другим, химическая реакция дала большую концентрацию»
15сегодня, 14:40
Галлан о переезде в Россию: «Я был удивлен – здесь вообще не слышишь о политических событиях. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет»
9сегодня, 13:30
«Ак Барс» может уволить Гатиятулина, сообщает «Бизнес Online»: «Вслед за возможной отставкой команду могут покинуть несколько хоккеистов, включая лидеров»
31сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Алекс Лимож: «Квартальнов – самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать. Он очень азартный, хочет побеждать»
39 минут назад
Сергей Доброхвалов: «Молодая аудитория начинает интересоваться КХЛ все больше и больше, посещаемость растет»
сегодня, 15:56
Андрей Скабелка: «Локомотив» при Хартли и при Никитине – разные команды, они не похожи. Новый тренер уже внес изменения и будет продолжать это делать»
1сегодня, 15:45
Трушков пропустил 2 шайбы за 2 минуты 8 секунд матча с «Шанхаем» и был заменен на Максима Третьяка
сегодня, 15:24
Галлан о Шестеркине: «Для меня он в тройке лучших вратарей НХЛ. Спокойный парень, улыбается, делает свою работу. Он дает команде шанс на победу в каждом матче»
1сегодня, 15:15
Бабаев о Бурдасове и Шумакове: «Хотел бы увидеть их в «Ладе», но переговоров не было. Никто из Тольятти желания не изъявлял»
6сегодня, 14:57
Кулик о переходе в «Салават»: «Ребята приняли хорошо, в бытовом плане все супер. Очень хорошая организация, раздевалка. Есть все, что нужно для работы»
сегодня, 14:49
Бусыгин об удалениях «Автомобилиста»: «Сейчас такие правила, что любое постукивание, подбивка – это 2 минуты. Нужно чуть-чуть попроще играть, и все»
сегодня, 14:23
Коньков о ЦСКА: «Ощущение, что после возвращения Никитина все хотят, чтобы команда одержала 68 побед в регулярке. Такого не будет. Надо решить игровые моменты, процесс идет»
сегодня, 14:13
Чезганов об аренде в «Шанхай»: «Начинаю чувствовать доверие, которого не было в «Спартаке». Где-то мне прощают ошибки»
1сегодня, 13:58