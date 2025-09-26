Владимир Плющев: «Станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Игрок интересный, но впишется ли он в коллектив, обстановка-то в клубе непростая»

Владимир Плющев высказался о переходе Саши Хмелевски в «Ак Барс».

Ранее «Салават Юлаев » обменял нападающего в казанский клуб.

«Сложно оценивать всю эту эпопею с уходом Хмелевски, она варилась в собственном соку. Были потуги пригласить игрока.

Для Уфы это потеря, а вот станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса », сказать пока сложно. Это покажет только время.

Игрок он интересный, но найдут ли ему место, впишется ли он в коллектив. Обстановка-то в «Ак Барсе» непростая», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

«Ак Барс» занимает 9-е место в таблице Востока с 7 очками после 8 матчей.