Гатиятулин после 2:1 с «Барысом»: «И на площадке, и в своих головах играем сами против себя. У нас хватает игроков, которые шли по графику очко за игру в прошлом сезоне, сейчас показатель упал»

Анвар Гатиятулин высказался после победы над «Барысом» (2:1).

С 7 очками после 8 матчей «Ак Барс » занимает 9-е место в таблице Востока.

– По игре сейчас комментировать особо нечего. Это командная победа. Но и на площадке, и в своих головах мы сейчас играем сами против себя. Болельщиков благодарю за поддержку.

– Непривычно видеть вашу команду так низко в таблице. Чем вы объясняете такой неудачный старт?

– У нас хватает игроков в составе, которые в прошлом сезоне шли по графику очко за игру, сейчас показатель упал. Ищем, как преодолеть этот барьер.

В сезон мы вошли хорошо, потом была игра против «Автомобилиста», и мы посчитали, что это случайность. Неправильно отреагировали, получили второй неудачный матч.

Пришлось пересмотреть подход, стали проще играть, и казалось, что вернули игру и уверенность, но следующий матч с Омском снова получился неудачным. Поэтому для нас важно было сегодня победить.

– 18 минут штрафа вы получили сегодня. Они все были игровые?

– Наделали ошибок, которые приводили к удалениям. Но хорошая игра в меньшинстве тоже играет свою роль в состоянии команды.

– Вокруг команды тяжелый информационный фон. Вы увидели сегодня какой-то позитив после победы?

– Профессиональный спорт подразумевает разные ситуации, нужно уметь из них выходить разными путями. Конечно, для нас было важно сегодня победить.

– Этот выезд важен и с точки зрения сохранения ваших позиций в клубе.

– Для нас важна каждая игра. И следующий матч сейчас – самый важный.

– Переход Александра Хмелевски – это эмоциональное решение?

– До игры не разговаривали с генеральным менеджером. Сейчас созвонимся и узнаем об этом.

– Переход Хмелевски стал сюрпризом для вас? Это не станет проблемой?

– Мы знали, что идут переговоры. Но в день игры не созванивались.

– Вы провели приличную ротацию состава. С чем это связано?

– Мы идем обоймой. Ребята набирали практику в фарм-клубах. Митч Миллер пропускал игры, Артем Галимов . Сегодня дали отдохнуть другим хоккеистам. Альберт Яруллин получил травму, возможно, выбыл на долгий срок.

– Насколько вы довольны игрой Тимофея Жулина, Степана Терехова?

– Знаем сильные стороны Тимофея, но и сегодня были моменты, которые нужно постараться исключить. Терехов уверенно выглядел в Альметьевске, поэтому мы решили дать ему сыграть сегодня.

– Где вы видите роль Хмелевски в большинстве? Под воротами или на броске?

– Пока он не с командой, как только присоединится, мы это обсудим, примем решение, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .