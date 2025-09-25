Гатиятулин после 2:1 с «Барысом»: «И на площадке, и в своих головах играем сами против себя. У нас хватает игроков, которые шли по графику очко за игру в прошлом сезоне, сейчас показатель упал»
С 7 очками после 8 матчей «Ак Барс» занимает 9-е место в таблице Востока.
– По игре сейчас комментировать особо нечего. Это командная победа. Но и на площадке, и в своих головах мы сейчас играем сами против себя. Болельщиков благодарю за поддержку.
– Непривычно видеть вашу команду так низко в таблице. Чем вы объясняете такой неудачный старт?
– У нас хватает игроков в составе, которые в прошлом сезоне шли по графику очко за игру, сейчас показатель упал. Ищем, как преодолеть этот барьер.
В сезон мы вошли хорошо, потом была игра против «Автомобилиста», и мы посчитали, что это случайность. Неправильно отреагировали, получили второй неудачный матч.
Пришлось пересмотреть подход, стали проще играть, и казалось, что вернули игру и уверенность, но следующий матч с Омском снова получился неудачным. Поэтому для нас важно было сегодня победить.
– 18 минут штрафа вы получили сегодня. Они все были игровые?
– Наделали ошибок, которые приводили к удалениям. Но хорошая игра в меньшинстве тоже играет свою роль в состоянии команды.
– Вокруг команды тяжелый информационный фон. Вы увидели сегодня какой-то позитив после победы?
– Профессиональный спорт подразумевает разные ситуации, нужно уметь из них выходить разными путями. Конечно, для нас было важно сегодня победить.
– Этот выезд важен и с точки зрения сохранения ваших позиций в клубе.
– Для нас важна каждая игра. И следующий матч сейчас – самый важный.
– Переход Александра Хмелевски – это эмоциональное решение?
– До игры не разговаривали с генеральным менеджером. Сейчас созвонимся и узнаем об этом.
– Переход Хмелевски стал сюрпризом для вас? Это не станет проблемой?
– Мы знали, что идут переговоры. Но в день игры не созванивались.
– Вы провели приличную ротацию состава. С чем это связано?
– Мы идем обоймой. Ребята набирали практику в фарм-клубах. Митч Миллер пропускал игры, Артем Галимов. Сегодня дали отдохнуть другим хоккеистам. Альберт Яруллин получил травму, возможно, выбыл на долгий срок.
– Насколько вы довольны игрой Тимофея Жулина, Степана Терехова?
– Знаем сильные стороны Тимофея, но и сегодня были моменты, которые нужно постараться исключить. Терехов уверенно выглядел в Альметьевске, поэтому мы решили дать ему сыграть сегодня.
– Где вы видите роль Хмелевски в большинстве? Под воротами или на броске?
– Пока он не с командой, как только присоединится, мы это обсудим, примем решение, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.