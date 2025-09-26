Глава РУСАДА о дисквалификации Голышева на 6 месяцев: «Изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования»

Глава РУСАДА прокомментировала отстранение Анатолия Голышева на 6 месяцев.

Вчера стало известно , что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Форвард может вернуться на лед 18 октября.

«Слушания состоялись, все стороны имели возможность высказаться и подробно донести до членов дисциплинарного комитета свою позицию.

Мы изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования, либо об отсутствии такой необходимости, – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова .

