Глава РУСАДА о дисквалификации Голышева на 6 месяцев: «Изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования»
Глава РУСАДА прокомментировала отстранение Анатолия Голышева на 6 месяцев.
Вчера стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Форвард может вернуться на лед 18 октября.
«Слушания состоялись, все стороны имели возможность высказаться и подробно донести до членов дисциплинарного комитета свою позицию.
Мы изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования, либо об отсутствии такой необходимости, – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
Юрист Анцелиович о допинге у Голышева: «Сложность дела – источник не бросался в глаза. Мы вышли на редкую комбинацию лекарственных препаратов. Она все и объяснила»
