  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голышев об отстранении на 6 месяцев за допинг: «Самая большая победа в моей жизни. Был большой стресс – слезы побежали, когда я вышел из зала заседания»
0

Голышев об отстранении на 6 месяцев за допинг: «Самая большая победа в моей жизни. Был большой стресс – слезы побежали, когда я вышел из зала заседания»

Анатолий Голышев обрадовался решению РУСАДА об отстранении на 6 месяцев.

Вчера стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Он может вернуться на лед 18 октября.

– Заседание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сначала перенесли, потом оно состоялось. Насколько вы довольны его результатом? В вашем случае это выглядит как хэппи-энд.

– Конечно, я сейчас – самый счастливый человек. Долго ждал развязки, мы больше пяти месяцев боролись. И наконец-то все доказали. Я рад, что скоро вернусь в хоккей.

– Как сильно вы нервничали по ходу этой истории?

– В целом это большой стресс – то, что творилось со мной и моей семьей, а также моими друзьями. Всеми людьми, которые переживали за меня и знали всю ситуацию изнутри. Это большое переживание, и в течение пяти месяцев было очень трудно. Но я находил мотивацию с этим бороться. Наконец-то все закончилось. Я очень сильно рад.

– Не могу снова не подчеркнуть, что вы сейчас светитесь от счастья.

– Да конечно! Когда все только закончилось, я вышел из зала заседания, сказал спасибо своему адвокату, обнял – и у меня аж слезы побежали.

На самом деле, наверное, это самая большая победа на данный момент в моей жизни, – сказал Анатолий Голышев.

Глава РУСАДА о дисквалификации Голышева на 6 месяцев: «Изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoдопинг
logoАнатолий Голышев
logoМатч ТВ
logoРУСАДА
logoАвтомобилист
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РУСАДА о дисквалификации Голышева на 6 месяцев: «Изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования»
4сегодня, 08:10
Юрист Анцелиович о допинге у Голышева: «Сложность дела – источник не бросался в глаза. Мы вышли на редкую комбинацию лекарственных препаратов. Она все и объяснила»
2сегодня, 05:58
Бабаев о дисквалификации Голышева: «Можно сказать, что все позади. В ближайшее время Анатолий присоединится к «Автомобилисту»
3вчера, 16:15
Главные новости
Михаил Пореченков о Ларионове: «Мы состоим в одном клубе рыбаков и охотников, иногда общаемся. Желаю ему удачи, здоровья и счастья»
145 минут назад
«Барыс» подписал контракт с Уозерспуном на год. У защитника 36 матчей в НХЛ и 711 – в АХЛ
157 минут назад
Галлан о работе с Панариным: «Писали, что я опозорил его на командном разборе. Мы просто пытались помочь ему заиграть лучше, я не хотел кого-то унизить»
2сегодня, 11:38
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Детройтом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»
сегодня, 11:23
«Ак Барс» интересуется Ремпалом. Форвард «Вашингтона» не сыграл в двух подряд предсезонных матчах (Артур Хайруллин)
16сегодня, 11:13
Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: «Я тоже русский!» Вот она, мягкая сила»
11сегодня, 10:50
Антон Силаев: «Прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Они все одинаковые, не вижу смысла пудрить себе мозги»
9сегодня, 10:22
У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)
5сегодня, 10:10
Владимир Тарасенко: «Все доказать тем, кто в тебя не верит – бесценно. Я был в НХЛ 5 или 7 лет, но люди говорили, что я там только благодаря отцу»
11сегодня, 09:47
«Рейнджерс» ожидают, что Панарин продлит контракт с понижением зарплаты. Ориентир – 7 млн долларов в год у Копитара (Эллиотт Фридман)
47сегодня, 09:26
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасенко о чемпионствах: «В «Сент-Луисе» и «Флориде» все поддерживали друг друга. В плей-офф не все складывается так, как хочется – успех определяется твоей реакцией»
11 минут назад
Котляревский о Челябинске: «Кайфово, приезжаю с большой улыбкой. Мне нравилось здесь все, получаю удовольствие от города»
1сегодня, 11:02
Гендиректор «Авангарда» об СКК Блинова: «Первая неофициальная игра – в ноябре. На первом залитом льду катались руководители, герои-строители и сотрудники клуба»
сегодня, 10:36
Нарделла о старте «Торпедо»: «Неважно, что было много соперников из низа таблицы – у нас получилось хорошо начать. Наша цель – попасть в плей-офф»
1сегодня, 09:58
Хартли о зарплатах вратарей в НХЛ: «У недавних чемпионов были не самые дорогие голкиперы. Сильная команда может победить, если вратарь не пропускает легкие шайбы»
сегодня, 09:11
Комтуа о старте «Динамо»: «Нас не волнует внешнее давление. В прошлом году мы начали плохо, но добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес»
1сегодня, 07:55
Андрей Коваленко о «Локомотиве» при Хартли: «Когда у команды есть фундамент, профессионал может ее достраивать так, как хочет. Мы в Ярославле уже это проходили – с Вуйтеком»
сегодня, 07:15
Кадейкин о «Тракторе»: «Идет притирка, каждый день что-то новое. Только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать. Рано еще для выводов»
2сегодня, 06:58
Кочетков пропустил тренировку «Каролины» в четверг из-за травмы. Бринд’Амор сообщил, что она не является серьезной
сегодня, 06:35
Прошкин о «Салавате»: «Ушли все лидеры, никаких ожиданий от сезона не осталось. Возможно, в плей-офф смогут выйти. Занять 3-е место – это из области фантастики»
3сегодня, 05:15