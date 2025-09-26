Голышев об отстранении на 6 месяцев за допинг: «Самая большая победа в моей жизни. Был большой стресс – слезы побежали, когда я вышел из зала заседания»

Анатолий Голышев обрадовался решению РУСАДА об отстранении на 6 месяцев.

Вчера стало известно , что капитан «Автомобилиста » дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Он может вернуться на лед 18 октября.

– Заседание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сначала перенесли, потом оно состоялось. Насколько вы довольны его результатом? В вашем случае это выглядит как хэппи-энд.

– Конечно, я сейчас – самый счастливый человек. Долго ждал развязки, мы больше пяти месяцев боролись. И наконец-то все доказали. Я рад, что скоро вернусь в хоккей.

– Как сильно вы нервничали по ходу этой истории?

– В целом это большой стресс – то, что творилось со мной и моей семьей, а также моими друзьями. Всеми людьми, которые переживали за меня и знали всю ситуацию изнутри. Это большое переживание, и в течение пяти месяцев было очень трудно. Но я находил мотивацию с этим бороться. Наконец-то все закончилось. Я очень сильно рад.

– Не могу снова не подчеркнуть, что вы сейчас светитесь от счастья.

– Да конечно! Когда все только закончилось, я вышел из зала заседания, сказал спасибо своему адвокату, обнял – и у меня аж слезы побежали.

На самом деле, наверное, это самая большая победа на данный момент в моей жизни, – сказал Анатолий Голышев .

