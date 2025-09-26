Тарасенко о чемпионствах: «В «Сент-Луисе» и «Флориде» все поддерживали друг друга. В плей-офф не все складывается так, как хочется – успех определяется твоей реакцией»

Владимир Тарасенко оценил свою результативность в прошлом сезоне НХЛ.

Российский форвард выступал за «Детройт » и набрал 33 (11+22) очка за 80 матчей в регулярном чемпионате. Летом его обменяли в «Миннесоту».

«Прошлый сезон сложился не очень удачно. Так что нужно снова проявить себя», – сказал Владимир Тарасенко .

Он также поделился мнением о командах, в которых завоевывал Кубок Стэнли .

В «Сент-Луисе » и «Флориде » раздевалка была отличной, все поддерживали друг друга. В плей-офф все никогда не складывается так, как хочется. Успех определяется твоей реакцией», – сказал нападающий «Миннесоты ».

