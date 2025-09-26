Тарасенко о чемпионствах: «В «Сент-Луисе» и «Флориде» все поддерживали друг друга. В плей-офф не все складывается так, как хочется – успех определяется твоей реакцией»
Владимир Тарасенко оценил свою результативность в прошлом сезоне НХЛ.
Российский форвард выступал за «Детройт» и набрал 33 (11+22) очка за 80 матчей в регулярном чемпионате. Летом его обменяли в «Миннесоту».
«Прошлый сезон сложился не очень удачно. Так что нужно снова проявить себя», – сказал Владимир Тарасенко.
Он также поделился мнением о командах, в которых завоевывал Кубок Стэнли.
В «Сент-Луисе» и «Флориде» раздевалка была отличной, все поддерживали друг друга. В плей-офф все никогда не складывается так, как хочется. Успех определяется твоей реакцией», – сказал нападающий «Миннесоты».
Владимир Тарасенко: «Все доказать тем, кто в тебя не верит – бесценно. Я был в НХЛ 5 или 7 лет, но люди говорили, что я там только благодаря отцу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
