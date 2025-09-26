Юрист Анцелиович о допинге у Голышева: «Сложность дела – источник не бросался в глаза. Мы вышли на редкую комбинацию лекарственных препаратов. Она все и объяснила»

Юрист Анна Анцелиович рассказала об источнике допинга у Анатолия Голышева.

Вчера стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за допинг. Форвард может вернуться на лед 18 октября

В апреле появилась информация, что 30-летний хоккеист сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.

«Основная сложность данного дела заключалась в трудности обнаружения источника нарушения, он сразу не бросался в глаза.

В процессе мы шаг за шагом разобрались и вышли на редкую комбинацию лекарственных препаратов, которая все и объяснила», – сообщила руководитель спортивной практики компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.