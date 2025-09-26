Галлан о переезде в Россию: «Я был удивлен – здесь вообще не слышишь о политических событиях. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет»

Жерар Галлан заявил, что политика не влияла на его решение тренировать «Шанхай».

Канадский специалист работает в FONBET чемпионате КХЛ с этого лета.

– Говорят, что еще в прошлом сезоне у вас были предложения из КХЛ. Это правда?

– Напрямую со мной никто не связывался. Возможно, клубы общались с агентом. Но в прошлом году вообще не рассматривал такой вариант и ждал предложений из НХЛ.

Уже этим летом, когда закрылась последняя вакансия в НХЛ, мой агент сказал, что есть интерес от нескольких команд КХЛ. Тогда я и задумался. А почему бы и нет?

– Многие, когда слышат о переезде в Россию, говорят о политической ситуации. Для вас этот фактор имел значение?

– Честно говоря, нет. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет. И когда я сам приехал, был даже удивлен – здесь об этом вообще не слышишь.

В жизни, в быту о политических событиях никто не говорит, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .

