Галлан о переезде в Россию: «Я был удивлен – здесь вообще не слышишь о политических событиях. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет»
Канадский специалист работает в FONBET чемпионате КХЛ с этого лета.
– Говорят, что еще в прошлом сезоне у вас были предложения из КХЛ. Это правда?
– Напрямую со мной никто не связывался. Возможно, клубы общались с агентом. Но в прошлом году вообще не рассматривал такой вариант и ждал предложений из НХЛ.
Уже этим летом, когда закрылась последняя вакансия в НХЛ, мой агент сказал, что есть интерес от нескольких команд КХЛ. Тогда я и задумался. А почему бы и нет?
– Многие, когда слышат о переезде в Россию, говорят о политической ситуации. Для вас этот фактор имел значение?
– Честно говоря, нет. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет. И когда я сам приехал, был даже удивлен – здесь об этом вообще не слышишь.
В жизни, в быту о политических событиях никто не говорит, – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.
