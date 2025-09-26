Галлан о переходе в «Шанхай»: «Когда «Даллас» назначил тренера, я понял – либо заканчиваю карьеру, либо принимаю предложение. Пока все даже лучше, чем я ожидал»

Жерар Галлан прокомментировал переход в КХЛ.

Канадский специалист возглавил «Шанхай» в это межсезонье.

– После того как в НХЛ закрылись последние вакансии, вы сами проявили желание уехать в Россию, и переговоры прошли довольно быстро. Это так?

– Да, все верно. Мы с семьей обсудили ситуацию. Последняя вакансия была в «Далласе », и когда там назначили тренера, я понял: либо заканчиваю карьеру, либо принимаю предложение из России.

В этот момент мне позвонили из «Дрэгонс». Спросили агента: «Заинтересован ли Жерар?» Я сказал, что да. Мы переговорили и через пару недель решили – пробуем.

– Последним местом работы до «Шанхая» у вас был «Нью-Йорк Рейнджерс». Переезд в КХЛ – шаг назад?

– В НХЛ я отработал долгие годы, но в последние два сезона работы там не получил. И тут мне позвонили, предложили вариант с переездом в Россию. Мы внутри семьи обсудили и решили попробовать.

Пока все очень нравится. Команда, город, сама лига – это оказалось даже лучше, чем я ожидал. В КХЛ много талантливых игроков, сильная конкуренция.

Для меня это отличная возможность. Ведь альтернатива была бы сидеть дома и ждать – вдруг позовут в НХЛ? – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан .

Галлан о Петербурге: «Недавно катался на лодке по рекам и каналам, было невероятно красиво. Похожую прогулку мы делали и в Москве – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура»