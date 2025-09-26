Галлан о работе с Панариным: «Писали, что я опозорил его на командном разборе. Мы просто пытались помочь ему заиграть лучше, я не хотел кого-то унизить»

Жерар Галлан поделился мнением о работе с Артемием Панариным.

Галлан тренировал «Рейнджерс» с 2021 по 2023 год.

– Опыт работы с Артемием Панариным не был для вас исключительно положительным?

– У нас с Артемием было два отличных регулярных чемпионата в «Рейнджерс ». Это парень, который каждый день выходит на лед с улыбкой, в хорошем настроении, всегда разговаривает с тренерами. У нас были прекрасные отношения.

– То есть никаких проблем?

– Абсолютно. Единственный момент – один журналист написал, что я якобы опозорил Артемия на командном разборе. Но что значит «опозорил»? Мы как тренеры просто пытались помочь ему заиграть лучше. В плей-офф перед этим у него был тяжелый отрезок, и в серии с «Нью-Джерси» он тоже не показывал свой уровень регулярки, так что мы старались его подтолкнуть.

Я никогда не хотел кого-то унизить. На видео показал ему эпизод, где он должен был сыграть иначе – пройти через зону, выполнить другое движение. Это рабочий процесс, не больше.

– Но вы понимали, что от Панарина ждут именно такого хоккея и в Кубке Стэнли?

– Плей-офф – это совсем другой хоккей. Дело не в том, что Артемий боится жесткости. Нет, это не так. Но соперники прекрасно знают, кто в нашей команде лидер, и стараются постоянно держать его рядом, бить, цеплять. Пространства меньше, времени меньше, и суперзвездным игрокам бывает очень тяжело.

Для меня Панарин – отличный парень, прекрасный игрок. Но на него было колоссальное давление все два года. «Рейнджерс» – это клуб, где всегда ждут Кубок Стэнли, и последние сезоны команда была очень близка к нему. Но если не выигрываешь, то происходят перемены, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .

