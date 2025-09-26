Галлан о Шипачеве в «Вегасе»: «Отличный игрок, просто история сложилась несчастливо. Он не дал себе шанса адаптироваться. Возможно, нужно было больше поддержки»

Жерар Галлан высказался о кратком пребывании Вадима Шипачева в «Вегасе».

Форвард присоединился к команде в дебютном для «Голден Найтс» сезоне НХЛ (2017/18), но вскоре покинул ее.

«Рыцари» под руководством Галлана в дальнейшем пробились в плей-офф и сразу же дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вашингтону».

– Вадим Шипачев сыграл всего три матча за «Вегас» под вашим руководством, но в России до сих пор остается суперзвездой в 38 лет. Если встретите его здесь, то пообщаетесь?

– Конечно, я бы хотел. Хотя, скажу откровенно, если бы он просто вошел в комнату, может, и не признал бы его сразу. Но видел его на льду на одном из турниров. Отличный игрок, просто в «Вегасе» история сложилась несчастливо. Все закончилось слишком быстро.

Он не дал себе шанса адаптироваться. Было тяжело приехать одному в абсолютно новую среду, еще и в «Вегас», где все вокруг другое. Он провел там, что, пару-тройку недель? Очень мало, чтобы привыкнуть.

– Но ведь он даже забил один гол, здесь это обсуждали как событие, а потом все закончилось.

– Да, помню. Возможно, Вадиму нужно было больше поддержки, чтобы влиться в атмосферу. Могу только представить, насколько тяжело ему тогда было. Теперь, надеюсь, удастся пообщаться, перекинуться парой слов, пошутить. На льду он по-прежнему очень хорош, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс».

