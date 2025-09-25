  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о возможной отставке Гатиятулина: «У «Ак Барса» опытный штаб, нужно все взвешивать. Были слухи про Кудашова в «Динамо», но он исправил ситуацию»
3

Артюхин о возможной отставке Гатиятулина: «У «Ак Барса» опытный штаб, нужно все взвешивать. Были слухи про Кудашова в «Динамо», но он исправил ситуацию»

Евгений Артюхин считает, что «Ак Барсу» не стоит увольненять Анвара Гатиятулина.

Казанский клуб проиграл 5 из 7 матчей со старта Fonbet Чемпионата КХЛ и занимает предпоследнее место в Восточной конференции с 5 баллами. 

– Команда очень слабо играет в обороне, и игра вратарей оставляет желать лучшего. Но нельзя говорить, что какие-то ребята виноваты, в таком случае виновата вся команда. Раз столько дают бросать и столько пропускают, нужно что-то поменять в зоне обороны, в каких-то моментах проще сыграть. Тренерский штаб в команде опытный и, думаю, внесет изменения. 

– Уже появились слухи  о возможной отставке главного тренера Анвара Гатиятулина

– Были слухи про Алексея Кудашова, но в последнее время он исправил ситуацию. В «Динамо» было преждевременно об этом говорить. Надо наблюдать динамику роста – стала ли команда лучше играть или нет. Опять же надо смотреть, есть ли какой-то кандидат на замену. Так что нужно все взвешивать, – сказал бывший форвард клубов КХЛ.

Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют – стоит проиграть матч»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoАк Барс
logoАнвар Гатиятулин
logoАлексей Кудашов
logoДинамо Москва
logoЕвгений Артюхин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Артюхин: «Динамо» не нужно лепить горячку, надо дать Кудашову доработать. Это опытный тренер, который показывал хорошие результаты. Ничего критичного не происходит»
118 сентября, 13:44
Провалы «Ак Барса» и «Динамо», взлет «Торпедо»: сюрпризы на старте КХЛ
18 сентября, 11:30
Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»
28 сентября, 09:25
Главные новости
«Трактор» – «Авангард». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’’ начнется в 17:00
27 минут назад
Бурдасов, Антипин и Шумаков продолжат карьеру в «Ладе» (Артур Хайруллин)
423 минуты назад
Мама Овечкина о травме Александра: «Не переживайте, все с ним будет хорошо. Мы все ждем, когда он начнет играть»
46 минут назад
КХЛ. «Амур» принимает ЦСКА, «Трактор» против «Авангарда», «Ак Барс» в гостях у «Барыса»
4151 минуту назадLive
«Салават» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие в клубном автобусе системы ГЛОНАСС. Суд признал это грубым нарушением, представители команды не оспаривали решение
4сегодня, 09:05
Фу предложил Галлану нюхательную соль в перерыве матча с ЦСКА, тренер «Шанхая» отказался: «Паркер, что это? Снова балуешься? Спасибо, я воздержусь»
12сегодня, 08:39
Панин об обмене Хмелевски: «Салават» – не тонущий корабль, но все от этого выигрывают. Клуб не располагает такими финансами, чтобы у Саши были партнеры»
7сегодня, 07:15
Ги Буше: «Допускаю, что российский тренер возглавит клуб НХЛ. Команда с российским специалистом выиграла Кубок Гагарина в прошлом сезоне, в позапрошлом – тоже»
23сегодня, 07:15
Как понять «Авангард» через искусство авангарда
сегодня, 06:00Спецпроект
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» обыграла «Каролину», «Питтсбург» уступил «Коламбусу», «Эдмонтон» проиграл «Сиэтлу»
6сегодня, 04:50
Ко всем новостям
Последние новости
Пыленков о старте «Динамо»: «Не то, что от нас ожидают, выправляем ситуацию. Всегда бьемся за болельщиков и эмблему на груди»
114 минут назад
Силаев о лагере «Нью-Джерси»: «Посмотрел, какой уровень игроков. Таких, как я, там может собраться три команды. Есть над чем работать»
34 минуты назад
Фьоре об «Авангарде»: «Одна из лучших организаций в мире, если не лучшая. Счастлив выходить на лед в свитере клуба»
1сегодня, 08:53
Мостовой об Овечкине: «Не надо гнаться за 50 голами в сезоне, напрягаться. Рекорд Гретцки побит, теперь он называется рекордом Овечкина. Это Эверест, на котором Саша уже стоит»
2сегодня, 08:44
Сапего о СКА: «Хотим занять первое место в регулярке. У команды большое будущее, есть за что цепляться, есть потенциал для роста»
1сегодня, 05:55
Чинахов набрал 1+1 в выставочном матче с «Питтсбургом». Форвард «Коламбуса» получил «плюс 1» и провел на льду 12:48
сегодня, 05:45
Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым»
5сегодня, 01:35
Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»
6вчера, 22:00
Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»
1вчера, 21:54
Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»
вчера, 21:37