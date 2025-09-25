Артюхин о возможной отставке Гатиятулина: «У «Ак Барса» опытный штаб, нужно все взвешивать. Были слухи про Кудашова в «Динамо», но он исправил ситуацию»
Казанский клуб проиграл 5 из 7 матчей со старта Fonbet Чемпионата КХЛ и занимает предпоследнее место в Восточной конференции с 5 баллами.
– Команда очень слабо играет в обороне, и игра вратарей оставляет желать лучшего. Но нельзя говорить, что какие-то ребята виноваты, в таком случае виновата вся команда. Раз столько дают бросать и столько пропускают, нужно что-то поменять в зоне обороны, в каких-то моментах проще сыграть. Тренерский штаб в команде опытный и, думаю, внесет изменения.
– Уже появились слухи о возможной отставке главного тренера Анвара Гатиятулина…
– Были слухи про Алексея Кудашова, но в последнее время он исправил ситуацию. В «Динамо» было преждевременно об этом говорить. Надо наблюдать динамику роста – стала ли команда лучше играть или нет. Опять же надо смотреть, есть ли какой-то кандидат на замену. Так что нужно все взвешивать, – сказал бывший форвард клубов КХЛ.
Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют – стоит проиграть матч»