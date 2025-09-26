Владимир Тарасенко: «Все доказать тем, кто в тебя не верит – бесценно. Я был в НХЛ 5 или 7 лет, но люди говорили, что я там только благодаря отцу»
Тарасенко дебютировал за «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ в 16 лет.
Его отец Андрей Тарасенко работал помощником тренера в «Сибири-2», а в сезоне-2008/09 временно исполнял обязанности главного тренера новосибирского клуба. Это случилось уже после дебюта Владимира в лиге.
«Все доказать тем, кто в тебя не верит – бесценное чувство.
В молодости всегда говорили, что я играю из-за отца. Я попал в КХЛ еще до того, как мой отец стал тренером, но люди все равно говорили: «Он там благодаря отцу».
Хотите верьте, хотите нет: я играл в НХЛ пять или семь лет, а когда возвращался домой, все равно слышал от людей, что единственная причина, по которой я сейчас в НХЛ, – это мой отец», – сказал нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко.
