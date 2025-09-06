Алексей Скабелка об игре в КХЛ под руководством отца: «Косые взгляды всегда будут, про Тарасенко тоже всякое говорили. В какой-то момент семейные отношения размываются, мы сильно ругались»

Алексей Скабелка высказался об игре под руководством отца – Андрея Скабелки.

Бывший форвард выступал за «Сибирь » во главе со Скабелкой-старшим в сезоне-2016/17 (35 матчей, 4 очка, 3+1).

С 2021 года он является видеоаналитиком в московском «Динамо».

– Любимая и вечная тема для пересудов – игра сына под руководством отца. С одной стороны, могут быть косые взгляды в раздевалке, с другой – сумасшедшее давление, ведь с кого, как не с сына, спрашивать. Чего было больше, когда в КХЛ вы играли под руководством отца?

– Это нормально, у меня всю жизнь так. Мне кажется, в любой профессии так будет, особенно если отец добивался высот. А мой отец хорошо играл, и через его игру смотрели на меня. Так и он хочет, чтобы я добился больше, естественно, и спрашивает больше. В какой-то момент отношения между отцом и сыном размываются и превращаются в отношения между тренером и хоккеистом.

Конечно, это тяжело, поначалу обижался, очень сильно ругались с отцом. Потом повзрослел, он, наверное, тоже пересмотрел свое отношение – и все пошло более или менее нормально. А косые взгляды всегда будут, [Владимир ] Тарасенко играл у своего отца (Андрея Тарасенко – Спортс), и все равно про него всякое говорили, – сказал Скабелка.