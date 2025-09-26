Капризов, Тарасенко и Юров остались без очков в выставочном матче «Миннесоты» с «Далласом» (2:5)
Российские форварды «Миннесоты» остались без очков в выставочном матче.
«Уайлд» уступили «Далласу» (2:5) в домашнем матче в рамках предсезонки НХЛ. Обе шайбы команды записал в актив форвард Марко Росси.
Российские нападающие «Миннесоты» – Кирилл Капризов (20:59, нейтральная полезность, 3 броска в створ), Владимир Тарасенко (16:53, «минус 1», 0 бросков, 2 блока) и Данила Юров (14:30, «0», 3 броска, 2 блока) очков не набрали.
Отметим, что еще один россиянин из «Уайлд» – форвард Яков Тренин – сегодня не играл.
