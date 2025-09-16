Тиктокерша обвинила игрока НХЛ в мошенничестве, заявив, что он выманил у нее почти 50 тысяч долларов. Вероятно, это был Калиев
Как сообщает HabsolumentFan, тиктокерша Лорен Мохен, на которую подписаны более 700 тысяч человек, утверждает, что стала жертвой мошенничества со стороны игрока НХЛ, с которым у нее якобы были 3-летние отношения.
По ее словам, хоккеист придумал фальшивую личность для себя и своей семьи, при этом манипулируя их общей историей, чтобы выманить у нее почти 50 тысяч долларов.
Отмечается, что в своих 33 видео, опубликованных в TikTok, Мохен не упоминает никаких имен, но ряд фактов явно указывает на нападающего Артура Калиева.
Девушка ответила на комментарии, в которых говорилось, что сестра игрока – профессиональная теннисистка, что соответствует профилю Калиева. Она также заявила, что «Лос-Анджелес» не мог поместить этого игрока в список отказов, пока он не погасил долги в команде, после чего его забрали «Рейнджерс».
Девушка также сообщила, что игрок рассказал ей драматичную версию своей жизни, утверждая, что родственники издеваются над ним и крадут его деньги. На самом деле, как утверждает Мохен, он тратил большие суммы денег на азартные игры, в то же время убеждая ее, что он жертва.
Эти манипуляции якобы продолжалась годами, создавая у нее впечатление, что она должна помочь ему финансово и морально преодолеть эту ситуацию.
Мохен также утверждает, что директор НХЛ по вопросам психического здоровья предложил ей бесплатную терапию, чтобы помочь преодолеть травму, вызванную этими отношениями.
Напомним, в июле американский нападающий Артур Калиев перешел в «Оттаву» из «Рейнджерс».