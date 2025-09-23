Панарин вернется к тренировкам с «Рейнджерс» в ближайшее время. Форвард после травмы уже занимался на льду индивидуально

Артемий Панарин приступил к индивидуальным тренировкам после травмы.

В пятницу 33-летний форвард получил повреждение на тренировке «Рейнджерс ».

Как информирует журналист Ларри Брукс, возвращение Панарина к занятиям ожидается в ближайшее время. Форвард уже тренировался на льду индивидуально.

В ночь с 23 на 24 сентября «Рейнджерс» проведут предсезонную игру с «Бостоном». В первом матче нового сезона клуб из Нью-Йорка встретится с «Питтсбургом» 8 октября.