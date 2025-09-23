Панарин вернется к тренировкам с «Рейнджерс» в ближайшее время. Форвард после травмы уже занимался на льду индивидуально
Артемий Панарин приступил к индивидуальным тренировкам после травмы.
В пятницу 33-летний форвард получил повреждение на тренировке «Рейнджерс».
Как информирует журналист Ларри Брукс, возвращение Панарина к занятиям ожидается в ближайшее время. Форвард уже тренировался на льду индивидуально.
В ночь с 23 на 24 сентября «Рейнджерс» проведут предсезонную игру с «Бостоном». В первом матче нового сезона клуб из Нью-Йорка встретится с «Питтсбургом» 8 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Ларри Брукса в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости