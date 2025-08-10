Барри Смит о Панарине: «Жил в деревне возле Челябинска, первую пару коньков купил на деньги, отложенные водителем автобуса. Сейчас он получает где-то 9 млн долларов в год»

Барри Смит рассказал, как Артемий Панарин купил первую пару коньков.

«У меня есть история об игроке, который появился из ниоткуда и стал звездой.

Был молодой игрок из России. Он с мамой жил у бабушки с дедушкой в деревне возле Челябинска. У них не было денег на коньки. Каждый раз он ездил на тренировки из деревни в город, потому что хотел стать хоккеистом.

Он давал деньги за проезд водителю автобуса, но водитель никогда не брал их себе. Он откладывал их в конверт, а в конце сезона отдал его. На эти деньги Артемий смог купить первую пару коньков.

Сейчас он играет за «Рейнджерс» и получает где-то 9 млн долларов в год (11,64 млн в год – Спортс’‘). Это Панарин. Выдающаяся история», – сказал бывший тренер СКА, семикратный обладатель Кубка Стэнли Барри Смит .

Кучеров – лучший вингер НХЛ, Пастрняк – 2-й, Капризов – 3-й, Панарин – 10-й, Овечкин – 17-й (NHL Network)