  • Чехович о Галлане в «Шанхае»: «Жерар и его штаб делали нарезки того «Вегаса», который он возглавлял. На этом примере показывали, какую игру хотят видеть от нас»
Иван Чехович сказал, что Жерар Галлан в «Шанхае» напоминает об опыте «Вегаса».

В сезоне-2017/18 специалист довел «Голден Найтс» до финала Кубка Стэнли в первом же сезоне новой команды в НХЛ.

– В Северной Америке пересекались когда-нибудь с Жераром Галланом?

– Я в 2021 году за «Сан-Хосе» один из матчей играл в НХЛ как раз против «Вегаса», который ранее тренировал Галлан. В тот момент он уже не работал в клубе, но оставался еще состав, собранный при нем.

И сейчас в эту предсезонку Жерар и его штаб делали нарезки того «Вегаса», который он возглавлял, на его примере показывали, какую игру хотят видеть от нас.

– Галлан возглавлял «Вегас» в первые три года существования этого клуба и в дебютный сезон в НХЛ сразу же вывел в финал Кубка Стэнли, где они проиграли «Вашингтону» Александра Овечкина. Тот опыт создания команд с нуля должен помочь Жерару с «Шанхаем»?

– Я думаю, его потому и назначали в нашу команду, что учитывали тот опыт. Во всяком случае, это одна из причин подписания Галлана.

Действительно, довести совершенно новый клуб до финала плей-офф НХЛ – это уникальное достижение. Возможно, он сможет что-то подобное у нас, – сказал форвард китайского клуба. 

Галлан и Россия: видел дебют Овечкина, воспитывал Жердева, выиграл ЧМ в Москве

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
