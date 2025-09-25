Пинчук о Шипачеве: «Делится опытом в любой момент: летим, едем – он вдруг начинает объяснять какие-то моменты. У «Динамо» Минск два таких лидера – Вадим и Стась»
Виталий Пинчук назвал Вадима Шипачева и Адрея Стася лидерами «Динамо» Минск.
«Он помогал, подсказывал, как правильно, делился опытом. Мог просто сесть рядом и полчаса что-то рассказывать – конечно, про хоккей. Причем в любой момент: летим, едем – он вдруг начинает объяснять какие-то моменты.
У него колоссальный опыт, и он делился им со мной: как лучше поступить после сезона, как выстроить карьеру, что делать с контрактами. Говорил: «В любое время звони, я помогу или дам контакты нужного человека».
У нас вообще два таких лидера – Вадим и Андрюха Стась. Они всегда могут помочь с любым вопросом», – сказал нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук в шоу «Хоккейный борт».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости