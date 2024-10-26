Ныряем в прошлое.

Вадиму Шипачеву теперь принадлежат главные рекорды КХЛ : он единолично первый по количеству матчей (1003) и делит с Сергеем Мозякиным верхнюю строчку по числу очков (928). Центрфорвард играет в лиге с первого ее сезона и без преувеличения является легендой российского хоккея.

Но этих достижений могло и не быть в случае успеха Шипачева в НХЛ. Его заокеанская карьера оказалась недолгой, и недавно сам Вадим об этом вспоминал с присущей ему иронией. Так он ответил на вопрос о том, чего не хватило для тысячи матчей в НХЛ: «997 игр. Совсем чуть-чуть. Любой опыт – это опыт. Сыграл 3 матча, забил гол. Не все могут похвастаться этим».

Но почему все закончилось так быстро?

Шипачев уехал в НХЛ после лучшего сезона в карьере – и второй победы в Кубке Гагарина

Слухи о возможном отъезде Шипачева за океан возникали на протяжении всего сезона-2016/17. Вадим от них неоднократно отбивался и в ноябре 2016 года подтвердил, что завершит сезон в Петербурге: «В этом году я точно никуда не уеду. Хочу выиграть со СКА Кубок Гагарина. А дальше посмотрим».

Свои намерения Вадим реализовал. СКА тогда собрал мощнейшую команду, а Шипачев был одним из ее лидеров. В регулярке он выбил 76 (26+50) очков в 50 играх – этот результат он ни разу не превзошел даже после возвращения. По плей-офф СКА прошелся катком: за четыре раунда команда проиграла всего лишь два (!) матча. Весной лучший центр лиги тоже феерил: в 17 играх плей-офф у него 19 (4+15) результативных действий.

Для Шипачева эта победа в Кубке Гагарина стала второй в карьере. Первая случилась в 2015 году при Вячеславе Быкове, когда было создано знаменитое звено Панарин – Шипачев – Дадонов. Скорее всего, именно в течение сезона-2016/17 Вадим и решил окончательно, что необходим новый вызов. Поэтому слухи об интересе к нему команд НХЛ снова появились весной, при этом на тот момент розыгрыш Кубка Гагарина еще даже не завершился.

Когда СКА вернулся с кубком в Санкт-Петербург, у Шипачева спросили о планах на предстоящий сезон. Ответ был уклончивым: «Дайте сначала немного отдохнуть».

Активно сообщалось о «Вегасе» как об одном из главных претендентов на Вадима. А инсайдер Эллиотт Фридман утверждал , что «Голден Найтс» заинтересованы не только в нем, но и в Евгении Дадонове – он тогда играл вместе с Шипачевым в СКА.

В итоге в «Вегасе» действительно оказались оба. Но Шипачев – гораздо раньше.

«Вегас» выиграл борьбу за Шипачева у нескольких клубов, а генеральный менеджер сравнивал его с Панариным и Радуловым

Новости о подписании контракта с «Вегасом» прогремели по ходу чемпионата мира по хоккею – Шипачев находился в расположении сборной России. Условия сделки выглядели внушительно: общая сумма в $9 млн (по $4.5 млн на 2 сезона), из них $2 млн выплачивались сразу как подписной бонус. Учитывая, что планка потолка зарплат тогда находилась существенно ниже, такой контракт предполагал весомую роль Шипачева в новом клубе.

Вадим сразу рассказал о поводе, побудившем его к отъезду: «Когда решился уехать? После того, как поиграл на Кубке мира. Мне и раньше рассказывали, каково это выступать в Северной Америке, как там все устроено. Артемий Панарин много рассказывал. Но тут я приехал в Торонто, все увидел собственными глазами и окончательно принял решение». В том же интервью Шипачев честно признал и причину – ему уже 30 лет, и, скорее всего, это последний шанс проявить себя в НХЛ.

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг тоже быстро дал комментарий по этому событию: «Решение Шипачева – это его выбор, у нас в этом плане демократия. Мы сейчас думаем только о чемпионате мира, и я бы призвал не акцентировать внимание на Шипачеве, на его подписании контракта в НХЛ».

Но активнее всего говорили о Шипачеве в «Вегасе». Оно и понятно: Вадим стал вторым игроком в истории «Голден Найтс». И гораздо более статусным, чем первый – Рид Дьюк, игравший до 21 года в CHL. Кстати, он прокомментировал подписание Шипачева забавной шуткой: «Наконец-то будет с кем потренироваться!».

Генеральный менеджер клуба Джордж Макфи был в восторге: «Для нас это ценное приобретение. Это очень результативный игрок, который обладает высоким мастерством и лидерскими качествами. Мы считаем, что он окажет большое влияние на «Вегас» и принесет нам много пользы. За Шипачева боролись многие клубы. Не знаю, кто именно это был, но многие». А еще Макфи удостоил Шипачева интересным сравнением: «Посмотрите на Панарина и Радулова. Мы считаем, что Вадим сможет сделать для нас то же самое».

Настроение менеджера разделял и главный тренер Жерар Галлан: «Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачева, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда».

Ожидания от Вадима были высокие. И сам он наверняка рассчитывал на стабильную игру в основной команде и большое игровое время. Тем более перед началом того сезона «Вегас» считался аутсайдером. Но все пошло не так практически сразу.

Шипачев в «Вегасе»: забросил в дебютном матче, не поехал в АХЛ, отказался от обмена

Первыми сомнениями по Шипачеву поделился Павел Бучневич: «Разговаривали с ним, опасения у него некоторые есть. Про язык спрашивает. Если бы русские были в команде, то ему было бы намного проще». Потом нехватку коммуникации и друзей в команде отмечал в качестве негативного фактора для Шипачева и его партнер по «Вегасу» Алекс Так.

Игровые проблемы начались с предсезонки. Там Вадим провалился на точке: за четыре матча выиграл 10 вбрасываний из 32 (31%). Но это ожидалось, ведь игра на точке никогда не являлась козырем Шипачева. Зато он отметился одной голевой передачей.

Но сезон Шипачев начал с неприятных новостей – 4 октября 2017 года его отправили в АХЛ. Та ссылка была исключительно формальным действием. Вадиму не надо было проходить через драфт отказов, поэтому его вместе с парой других игроков (Ши Теодор и тот же Так) спустили в фарм-клуб, чтобы вписаться в ограничения для подтверждения состава на первый матч.

В АХЛ Шипачев не играл, а через 10 дней его подняли в основу. Травму получил Эрик Хаула, и таким образом освободился слот для Вадима. 15 октября россиянин наконец дебютировал за «Вегас» в матче против «Бостона» (3:1).

И первая игра получилась максимально удачной: Шипачев забросил, а еще выиграл 83% вбрасываний. Его признали третьей звездой матча.

В трансляции поймали момент, как после гола защитник Дерик Энгелланд взял у судей памятную шайбу для Шипачева.

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Впрочем, Галлан уже более сдержанно отзывался об игроке: «Шипачев – техничный и талантливый парень, который все еще привыкает к нашей системе».

Вадим потом вышел еще в двух матчах, а затем снова отправился в АХЛ после возвращения в строй травмированных игроков. Это стало переломным моментом. 26 октября Эллиотт Фридман написал, что «Вегас» разрешил россиянину искать новый клуб.

Ситуация сразу приняла радикальный оборот. Шипачев тренировался с фарм-клубом «Вегаса», но так и не сыграл за него, а потом покинул расположение команды и, по словам все того же Фридмана, отправился к семье в Лас-Вегас.

«Голден Найтс» сразу же отстранили Шипачева. Агент игрока Петр Свобода заявил, что в «Вегасе» у его подопечного нет будущего: «Мы не ожидали такого решения от менеджмента клуба, поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать форвардом первого звена».

По слухам, интерес к Шипачеву от других клубов действительно был, но к этому моменту игрок принял решение о возвращении в Россию. СКА даже предоставил ему лед и зал для тренировок. В итоге возникла уникальная ситуация: Шипачев занимался в России при содействии петербургского клуба, еще имея контракт с «Вегасом».

Но в ноябре все разрешилось окончательно. «Голден Найтс» объявили об уходе Шипачева. По словам Макфи, клуб согласовал варианты обмена, но игрок захотел вернуться в КХЛ.

Сам Вадим видел ситуацию чуть иначе и упрекал клуб в лицемерии: «Перед сезоном меня вызывает генеральный менеджер и говорит, что им нужно отправить человека в АХЛ, а никого другого нельзя. Мол, помоги нам, нужно время для обмена защитников, а потом дебютируешь. А в день игры мне звонят и говорят, что не успели все сделать, и надо все-таки сыграть в АХЛ. То есть в лицо мне говорят одно, а когда доходит до дела, происходит другое».

А потом, если верить Шипачеву, на него вообще не рассчитывали: «Сказали, что еду в АХЛ, но при этом сразу дали трансферную карту, дав понять, что надо искать другой клуб. При этом «Вегас» варианты не искал, хотя вроде бы нужнее это было именно клубу. Но они, видимо, хотели, чтобы я сам все расторг и отдал им деньги».

11 ноября Шипачев подписал контракт со СКА. Как и в «Вегасе», он забросил в первом же матче. По ходу того же сезона он выиграл ОИ-2018 (правда, находясь в запасе) и набрал 500-е очко в КХЛ. До рекорда Сергея Мозякина было еще далеко. Но этот путь Вадим прошел успешно.

Фото: Kulebyakin Alexander, Chris Williams/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Куденко, Владимир Астапкович; East News /AP Photo/Jack Dempsey