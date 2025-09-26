Галлан о Петербурге: «Недавно катался на лодке по рекам и каналам, было невероятно красиво. Похожую прогулку мы делали и в Москве – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура»
Жерар Галлан поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга и Москвы.
– Из того, что уже видели, что вам больше всего понравилось в Санкт-Петербурге?
– Недавно катался на лодке по рекам и каналам вместе с руководством клуба. Было невероятно красиво. Честно, даже не представлял, что в Петербурге столько мостов.
Похожую прогулку мы делали и в Москве с менеджментом – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура, все очень впечатляет.
«СКА-Арена» – это уровень НХЛ. Наши раздевалки, инфраструктура – все сделано на высочайшем уровне, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости