Шипачев о «Вегасе»: «Ни о чем не жалею. Мог ездить по АХЛ, получил бы свои деньги и уехал в Россию»
Перед началом сезона-2017/18 форвард подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ со средней годовой зарплатой 4,5 миллиона долларов.
Шипачев провел за «Вегас» 3 матча, забросил одну шайбу и вернулся в КХЛ на фоне отказа выступать за фарм-клуб «Голден Найтс» в АХЛ.
– Рад, что не стал цепляться за НХЛ?
– Я рад, что приехал туда, посмотрел. Как было, ни о чем не жалею.
– Если бы ты стал цепляться, старался, терпел, то ты бы и рекорд не побил.
– Рекорд можно было бы не побить, даже если бы туда не ездил. Хоккейная жизнь – она такая. Единственное, что я мог, это получить свои деньги. Никуда не уезжать, ездить по АХЛ. Вызывали бы обратно в НХЛ. АХЛ‑НХЛ, АХЛ‑НХЛ.
Получил бы свои деньги по двухлетнему контракту и уехал бы в Россию, – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.
Шипачев – рекордсмен КХЛ по очкам. Вот еще 15 главных фактов о его карьере
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