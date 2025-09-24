  • Спортс
Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»

Роман Ротенберг прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что критерии допуска россиян к Играм-2026 не изменятся по сравнению с Олимпиадой-2024 в Париже. Участие в командных видах спорта исключено.

– Конечно, это вызов для нас. Но мы сейчас должны развивать наши внутренние ресурсы – детско-юношеский хоккей. Воспитывать детей, открывать детские школы.

Сейчас в Новосибирске пройдет Кубок Первого канала – международный турнир с участием сборных Беларуси и Казахстана. Обсуждаем участие и с другими странами. Мы работаем в реальных условиях.

– Сейчас есть тенденция к возвращению нашего хоккея на большую международную арену?

– Мы общаемся с нашими коллегами, находимся в постоянном диалоге с Международной федерацией хоккея (ИИХФ). Все для того, чтобы вернуться.

Этот диалог, повторюсь, идет постоянно, но параллельно мы усилили работу на внутреннем рынке, развиваем наш хоккей. Потому что мы абсолютно точно понимаем, что скоро мы вернемся. Просто мы еще не знаем дату, но вернемся точно. И мы должны быть к этому готовы, – сказал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Ротенберг о юных следж-хоккеистах: «С каким же желанием они тренируются! Это пример многим нашим профессионалам, с которыми я работаю уже 15 лет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Комсомольская правда»
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
logoФХР
logoКХЛ
logoИИХФ
logoОлимпиада-2026
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКубок Первого канала
отстранение и возвращение России
